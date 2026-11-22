Deportes La Serena y Deportes Limache cerraron la fecha 28 de la Liga de Primera con triunfo para los primeros mencionados. Con esto, se puso muy entretenida la disputa para ir a una copa internacional.

Los Papayeros, sin pedir permiso, se han metiendo en la parte alta de la tabla de posiciones. Con la victoria conseguida ahora frente al Tomate Mecánico, los dirigidos por Felipe Gutiérrez tienen la gran opción de clasificarse a la Copa Sudamericana.

La Serena quiere hacer historia

Durante muchas fechas el cuerpo técnico de Felipe Gutiérrez fue seriamente cuestionado en Deportes La Serena. Sin embargo, el fútbol tiene esas vueltas que lo hacen tan apasionante y ahora el bicampeón de América está cerca de conseguir algo histórico.

ver también “Todo ha sido muy raro”: la grave denuncia de presidente de U. Católica en duelo con Colo Colo

Limache asomaba como un rival complejo, más en la cancha sintética del Lucio Fariña Fernández y vaya que lo fue. Diego Rubio en el inicio de la segunda parte abrió el marcador, pero la gran figura local, Daniel “Popín” Castro, igualó a los 53′ mediante lanzamiento penal.

Claro que en La Serena sabía que debían llevarse los puntos si querían usar el pasaporte en 2027 y en el 67′, Jeisson Vargas colocó el 2-1 definitivo. Sufrieron sobre el final, pero nada que valga la pena es fácil. De esta manera, los Papayeros que se quedaron con el triunfo.

Con la victoria, los dirigidos por Felipe Gutiérrez escalaron hasta el 7° lugar con 40 puntos, igualando al propio Deportes Limache y Everton en unidades, pero solo la diferencia de gol los tiene fuera de la Copa Sudamericana. Vale destacar que La Serena jamás ha jugado una copa internacional, pero este plantel 2026 está muy cerca de conseguirlo.

RedGol está ampliando…

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: