El goleador del Cacique le dio un nuevo respaldo a Raipán, quien irrumpió esta temporada en el cuadro albo. Aunque se apuró en aclarar que le falta algo que a él, a la edad del oriundo de Pucón, le sobraba.

Javier Correa ya había dejado clara su opinión en torno al juego de Felipe Raipán, atacante que tuvo su estreno en Colo Colo durante 2026. Y que anotó tres conquistas en los minutos que Fernando Ortiz le dio en el plantel profesional de los albos.

Uno fue ante O’Higgins en la Copa Chile, donde también le convirtió un gol a la Unión Española. Y el restante fue contra Deportes Limache en la Liga de Primera para asegurar un triunfo en el estadio Monumental. Por estos días, Raipán afina detalles para jugar el Mundial Sub 17.

En ese contexto, Correa visitó KraneoTV y concedió una entrevista a Gonzalo Fierro y Manuel Neira, quien le consultó directamente al argentino por Raipán. “Tiene mucho futuro. Mucho”, aseguró el exatacante de Estudiantes de La Plata sobre el juvenil albo.

Raipán anotó así su gol ante Deportes Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Yo le digo que tiene que ser más malo, más maldito. Yo a los 16 ya era maldito”, agregó Correa cuando Fierro le hizo el apunte de la juventud que tiene el oriundo de Pucón. De hecho, el ‘9’ debutó en Instituto de Córdoba a esa edad y ya tenía esa característica en su repertorio.

Felipe Raipán corre a celebrar con Javier Correa en Coquimbo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

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Correa aconseja a Raipán y Manuel Neira le da su bendición en Colo Colo

Luego de esa opinión de Javier Correa, Manuel Neira recordó su estreno en Colo Colo para darle un respaldo importante a Felipe Raipán. “Debuté con 15 años. Al año subsiguiente de que el equipo ganó la Copa Libertadores”, rememoró el otrora goleador albo y de Unión Española, entre otros clubes.

“Por eso te pregunto. Me gusta Raipán, creo que tiene mucha calidad”, afirmó Manolete Neira, cuyo análisis fue interrumpido por una llamada telefónica del padre de Correa. Aunque los dichos del otrora ariete del equipo colocolino campeón en la quiebra se suman a los de varios.

Felipe Raipán gritó así su gol ante O’Higgins, el primero de su carrera. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Hasta Iván Zamorano declaró su admiración por el promisorio artillero del Cacique, que hizo a Neira volver el tiempo atrás. Y revivir aquel 18 de abril de 1993, cuando Mirko Jozic lo mandó a la cancha por primera vez en un empate 0-0 frente a Palestino en la Copa Chile.