Germán Estigarribia, capitán y goleador del Reco, dejó un palito para el equipo Canario y se sumó a la fuerte queja de Francisco Arrué respecto a los arbitrajes. "Me tienen que hacer 30 faltas para que me cobren una", tiró el ariete de 29 años.

Germán Estigarribia es la gran figura de Deportes Recoleta y fue quien abrió el marcador del partido en la visita a San Luis de Quillota. El delantero aprovechó una serie de rebotes y con el arco desguarnecido, puso en ventaja al elenco de la región Metropolitana en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

De todas maneras, casi al final del encuentro, los Canarios pudieron lograr la igualdad. Fue gracias a un cabezazo del espigado mexicano Guillermo Madrigal, quien desató una fiesta tras el 1-1. A pesar de que ese resultado dejó empatados en la cima de la tabla de posiciones al cuadro dirigido por Humberto Suazo y a Cobreloa.

“No queríamos ser florerito de mesa ni mucho menos. Planteamos nuestro partido para ganarlo y asegurar la liguilla. Necesitábamos reponernos de un resultado que fue irreal por cómo se dio todo”, le dijo Estigarribia a RedGol. Se refería a esa goleada tenística que los loínos le propinaron al Reco.

Así celebró Recoleta el 1-0 que anotó Germán Estigarribia. (Manuel Lema/Photosport).

El exdelantero de Deportes Antofagasta, Deportes Copiapó y Deportes Temuco agregó que “gracias a dios sumamos, no le dimos la posibilidad de ganarnos para ser campeones. Eso nos dejó tranquilos. Fuimos a buscar los tres puntos, lamentablemente no se dio. Pero se sumó”.

Y recordó un partido en que el rival festejó el título ante él. Con una firme crítica al elenco Canario. “Me había pasado el 2024 cuando fuimos a jugar contra Deportes La Serena. Nos ganaron 1-0. No es lindo para uno que te celebren en la cara. Ellos tenían todo pensado para que fuera así“, expuso Estigarribia.

La Serena se coronó campeón en la Primera B tras vencer a Recoleta en 2024. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“A nosotros como equipo nos picó un poco que ellos se sentían campeones antes de empezar el partido”, manifestó el formoseño de 29 años, quien suma 10 goles al cabo de 29 cotejos en la temporada 2026. Nueve de esas conquistas fueron en la Liga de Ascenso.

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Capitán de Recoleta se suma a la firme queja de Pancho Arrué tras el partido con San Luis

Luego del encuentro que Deportes Recoleta igualó ante San Luis de Quillota, Francisco Arrué sacó la voz con mucha dureza. Quiso dejar claro que, según su juicio, el árbitro Francisco Soriano había beneficiado al cuadro local con cobros que metieron a su equipo atrás.

Una visión con la que Germán Estigarribia coincidió. “Es increíble. Trato de aguantar las pulsaciones, no ponerme loco. Pero en un punto te aburre. Me tienen que hacer 30 faltas para que me cobren una”, apuntó el ariete sobre el arbitraje en general.

Otra imagen de Germán Estigarribia ante San Luis de Quillota. (Manuel Lema/Photosport).

“Somos un club pequeño, para los de arriba no es factible que peleemos liguilla. Quieren tratar de bajarte de cierta forma. Y no lo van a poder hacer: tenemos un grupo unido que se hace fuerte con esas en contra que tiene como club”, marcó también Estigarribia.

Juéguesela: ¿Qué equipo será campeón?

Lo dejo ahí. Son dos grandes equipos que vienen haciendo las cosas bien. San Luis tiene un cuerpo técnico que recién se inició este año. Los dos equipos están muy bien, ganará el que lo haga mejor en la última fecha. Lo dejo ahí para la gente que le gusta opinar de eso.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Recoleta marcha en el 7° lugar de la tabla en la Primera B 2026 y sueña con amarrar su presencia en la Liguilla de Ascenso.