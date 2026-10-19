Gustavo Gotti anotó tres goles en la paliza ante Recoleta y contó un difícil momento vivido en la antesala a aquel partido. En tanto, el capitán de los Zorros del Desierto le mandó un recado a los Canarios para el desenlace de la división de plata.

Cobreloa sabe que peleará el título de la Primera B del fútbol chileno con San Luis de Quillota, que no dio su brazo a torcer tras asumir el liderato de la tabla de posiciones. Los Canarios vencieron con lo justo a Magallanes gracias a un gol de penal que anotó Gonzalo Bustos.

Eso ocurrió en la antesala del duelo que los loínos le ganaron con un tenístico marcador a Deportes Recoleta en el hermoso césped del estadio Zorros del Desierto. En ese contexto, la figura que tuvo el conjunto dirigido por Mario Salas contó una difícil situación vivida.

Se trata de Gustavo Gotti, autor de tres conquistas en la paliza al Reco. Con ese hat-trick, el atacante argentino nacionalizado chileno alcanzó las 16 dianas en la división de plata. “Salimos a jugar un partido muy difícil”, manifestó el exjugador de O’Higgins y Deportes Temuco.

Otro festejo de Gustavo Gotti en su gran tarde ante Recoleta. (Pedro Tapia/Photosport).

“En el camarín vimos que había ganado San Luis y se nos había alejado. Había que ganar y dar una muestra de que queremos pelear allá arriba. El equipo lo hizo de una manera muy sólida y a mi modo de ver, nos vimos muy bien. Contento, con los pies en la tierra”, añadió Gotti en la zona mixta.

Por cierto, reveló detalles de lo que ocurrirá con el premio por su jornada goleadora. “Le llevaré la pelota a mi hijo en casa. Uno puede hacer esos goles. Hay un equipo detrás que trabaja por mí y todos los delanteros para que quedemos en posición. Convertimos todos los de arriba, eso es muy importante”, manifestó el otrora ariete de Instituto de Córdoba.

Gustavo Gotti festeja otro de sus goles. Lo abraza con fervor Juan Ignacio Duma, quien también anotó vs Recoleta. (Pedro Tapia/Photosport).

“Nos vimos muy sólidos, supimos manejar los momentos y presionarlos. Ellos eran un equipo duro y convertimos en los momentos que había que hacerlo. Quedan dos finales, hay que ir a Talca, el torneo sigue peleado. Estamos donde queremos estar. Dios quiera se nos pueda dar”, apuntó también Gustavo Gotti.

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Capitán de Cobreloa le mete presión a San Luis en el desenlace de la Primera B

El capitán de Cobreloa abrió la cuenta en el triunfo ante Deportes Recoleta y le envió un mensaje para seguir con el acecho a San Luis de Quillota en las últimas dos fechas de la Primera B. “Estoy contento por el triunfo contundente. Lo necesitábamos”, expuso Rodolfo González.

“Habíamos visto el resultado de San Luis. El equipo dio una muestra importante de que luchará hasta el final. Habíamos conversado, nosotros teníamos que ganar, tendremos chances hasta el último. Vamos a pelear hasta el final“, aseguró el zurdo defensor central.

Así celebró Rodolfo González el 1-0 parcial ante Recoleta. (Pedro Tapia/Photosport).

El ex Rangers de Talca sabe que será un duelo complejo en la región del Maule. Los Piducanos se están jugando la permanencia. Aunque no le complica tener al público en contra. “Es algo habitual para nosotros los futbolistas. Los que llevan más tiempo casi todos lo han vivido. A mí me motiva”, sentenció el Rolo González.

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Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa continúa como exclusivo escolta de San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B gracias a los 51 puntos que cosecha al cabo de 28 partidos.