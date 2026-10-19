El icónico José Luis Díaz atendió un llamado de RedGol para analizar las últimas dos fechas de la división de plata, que tiene a los loínos en la persecución de San Luis de Quillota, líder exclusivo. Esto quiere el Pepe para el desenlace apasionante.

Es un hecho, Cobreloa dará la pelea hasta el final por el título en la Primera B y eso quedó de manifiesto con la paliza que le propinaron a Deportes Recoleta. Fue un tenístico marcador que el cuadro adiestrado por Mario Salas firmó en el estadio Zorros del Desierto.

Un resultado que sirvió para no perderle pisada a San Luis de Quillota, que antes del duelo entre los loínos y el Reco logró vencer como visitante a Magallanes. Por lo pronto, el cuadro naranja afina detalles para visitar a Rangers de Talca en un duelo que será decisivo tanto en la parte alta como en la baja.

Y en ese contexto, RedGol tomó el teléfono para conversar con un ícono tricampeón en los loínos: José Luis Díaz, un talentoso volante ofensivo que dejó un recuerdo indeleble con la camiseta del cuadro calameño. “Tenemos que ser inteligentes y tapar todas las posibilidades que nos puedan complicar”, dijo el Pepe.

José Luis Díaz celebra uno de los goles que anotó en Cobreloa durante su estadía en 2012. (Martin Thomas | Photosport).

“Que sea todo legal se puede. Sin desmerecer lo que sucede en la Primera B con las decisiones arbitrales, pero donde hay VAR se ve bastante y se pueden crear opiniones. No están claras las decisiones en torno a una mano dentro del área, pero en este punto hay que estar preparados para todo”, aseguró el Pepe Díaz.

Añadió que “hay que tratar de pedir dirigencialmente lo mejor para jugar estos últimos partidos. Y San Luis también” en referencia a la presencia de jueces de primera división. Algo que sucedió en las últimas dos jornadas del certamen, pero que difícilmente ocurra en la reanudación de la Liga de Primera 2026.

Por ejemplo, fue el mundialista Juan Lara quien pitó en el triunfo de los Canarios ante Magallanes. Mientras que José Cabero impartió justicia en el empate de Deportes Temuco vs Unión San Felipe. Y Franco Jiménez fue el árbitro en la igualdad sin goles entre Deportes Santa Cruz y Deportes Antofagasta. Todos ellos silbantes que habitualmente se desempeñan en la división de honor.

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Pepe Díaz vislumbra el final de la Primera B: “Cobreloa va a ganar todos los partidos”

Para José Luis Díaz, el final apasionante que tendrá la Primera B debería ser pitado por jueces de la categoría principal del fútbol chileno. “Soy muy deportivo, en el sentido en que son diferentes épocas. Nosotros podíamos discutir bastante con los árbitros y había una buena devolución”, expuso el Pepe.

José Luis Díaz celebra un gol ante Universidad de Chile. (Andrés Piña | Photosport).

“Lo deportivo no debería quedar de lado para que salga campeón el que merece. E irse al descenso el que no hizo bien las cosas. Ivo (Basay) lo hizo bien al último con Rangers, quizás el tiempo no le alcanzó. Si nos puede dejar tranquilos a los hinchas me parece una buena idea”, dijo el otrora ícono del bicampeonato loíno en 2003 y la consagración en el Torneo Clausura 2004.

Quiere sí o sí a árbitros más confiables en el desenlace de la categoría de plata. Eso sí, Díaz también dejó un mensaje que da a entender la solidez que percibe en el puntero. “San Luis viene de abajo hacia arriba con una racha en la que les sale todo. Hasta los temas arbitrales”, lanzó.

“Cobreloa va a ganar todos los partidos, pero debe esperar que San Luis deje puntos y podamos alcanzarlos. Es una semana muy decisiva, son dos partidos importantes. Mucho más para nosotros, Rangers se juega la categoría y habrá muchos ojos puestos ahí”, sentenció José Luis Díaz en esta charla con Paulo Flores.

Gustavo Gotti festeja uno de los tres goles que le anotó a Recoleta. (Pedro Tapia/Photosport).

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Revisa el compacto de la goleada de Cobreloa vs Deportes Recoleta

Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa continúa como exclusivo escolta de San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B gracias a los 51 puntos que cosecha al cabo de 28 partidos.