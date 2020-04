José Luis Díaz desclasifica el día en que pudo jugar por la Roja: "Nelson Acosta me quería llevar a Brasil, si hubiese ido perdíamos 5-4"

Uno de los enganches más letales del fútbol chileno a fines de los '90 y en los 2000 fue José Luis Díaz, quien vivió sus mejores años vistiendo la camiseta de Cobreloa.

El Pepe ganó tres títulos y se transformó en ídolo loíno, y debido a sus grandes campañas en el país, el argentino estuvo muy cerca de nacionalizarse y defender los colores de la Roja.

El ídolo loíno conversó con RedGol desde Buenos Aires y recordó que estuvo muy cerca de obtener el pasaporte chileno, pero que todo se truncó.

Pepe Díaz conversó con RedGol

"Siempre fue un gran error mío no haberme nacionalizado, yo pensaba de otra manera. La opción de nacionalizarme era para pelear un puesto en la Selección, yo lo miraba con recelo. Cuando el Superman Vargas se nacionalizó yo vi muchas críticas hacia él, más que nada por ser argentino, y yo me ponía en el lado de que si me nacionalizo y tenía la opción de jugar por la Roja no quería fallar, porque si andaba mal las críticas iban a ser bastante fuertes y yo no quería eso", contó en primera instancia Díaz.

"Creo que tendría que haber confiado en lo que podía rendir como deportista y me puse a pensar otras cosas y no tomé la mejor opción", agregó.

Acosta lo quería sí o sí

Pero José Luis Díaz fue específico, porque contó que el por entonces DT de la Roja, Nelson Acosta, lo llamó varias veces para que hiciera los trámites y poder contar con él para las Eliminatorias Sudamericanas para Alemania 2006.

Acosta lo quería en la Roja - Getty

"Cuando me toca llegar a Calama, a Cobreloa, en la segunda vuelta de Nelson Acosta en la Selección cuando regresa de Bolivia, me pide que me nacionalice, entonces pedí ayuda para orientarme y ver cómo se hace el proceso, quedamos en que en el club me iban a asesorar, pero quedó en la nada", rememoró.

"Nelson me vuelve a llamar, porque me quería llevar a Brasil para jugar allá, porque no tenía ningún enganche y le tuve que decir que no se había adelantado nada. En ese partido Chile perdió 5-0, por ahí hibiésemos perdido 5-4, jajajá, ahora lo puedo decir con el diario del lunes. Pero estoy arrepentido de no haberlo hecho", remató el Pepe.