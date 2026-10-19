Pura emoción en Primera B: San Luis necesita ganarle a Recoleta en Quillota y al mismo tiempo esperar un traspié de Cobreloa para salir campeón.

El fútbol chileno puede tener campeón este fin de semana. San Luis de Quillota, de la mano del Chupete Suazo, tiene la chance de dar la vuelta olímpica en el Lucio Fariña este sábado a las 17.30 horas, ante Recoleta.

El cuadro canario le lleva dos puntos de ventaja a Cobreloa en la disputa que hay en la cima de la tabla. De este modo, no solamente estarán atentos a lo que pase en su duelo, sino también en el de los loínos.

Los naranjas jugarán ante Rangers en Talca, a la misma hora. En caso de un traspié de los calameños, la mesa quedará servida para que San Luis logre su ascenso a Primera.

Un triunfo de los dirigidos por Humberto Suazo los dejaría con 56 unidades. Si Cobreloa no gana, quedará con 51 o 52 unidades, haciendo imposible matemáticamente que alcancen la punta en la última fecha.

San Luis puede ser campeón este fin de semana

De esta manera, retornarían tras 8 años a Primera. La última vez que jugó en el fútbol de honor fue en el 2018, donde estuvo tres años pues ascendió el 2015.

La tristeza puede llegar a Talca: Rangers en alerta

La definición de la B puede darse en la parte alta y en la parte baja. Rangers es el colista con 21 puntos, dos menos que Santa Cruz y San Felipe.

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En caso de perder o empatar con Cobreloa, se puede consumar el descenso de los rojinegros. Para eso San Felipe debe ganarle como visitante a Puerto Montt y Santa Cruz hacer lo mismo en el norte ante Copiapó. Todo se jugará el sábado a las 17.30 horas.

Una definición espectacular de la Primera B, que acaparará la atención en la jornada sabatina.