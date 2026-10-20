Betinia bono de bienvenida: reclama hasta $500,000 CLP en Octubre 2026

El bono de bienvenida Betinia está disponible en Chile para todos los nuevos usuarios que se registren en la casa de apuestas y realicen un primer depósito válido para recibir hoy el 125% de esa recarga por hasta $500.000 CLP.

Oferta de bienvenida de Betinia

El bono de bienvenida Betinia es una oferta disponible para nuevos usuarios quienes pueden reclamar el 125% de su primer depósito de mínimo $5,000 CLP.

Bono de bienvenida en Betinia

Cumpliendo ese requisito básico, el nuevo usuario tendrá acceso a la oferta que entrega hasta un máximo de $500,000 CLP para apuestas deportivas.

La oferta está sujeta a Términos y Condiciones que tienes que cumplir para poder acceder a todos los beneficios del bono. Incluso puedes sacarle el máximo provecho al registrarte en la plataforma usando el código promocional Betinia.

¿Cómo reclamar el bono de bienvenida Betinia para deportes?

El bono de bienvenida Betinia es una promoción que solo pueden reclamar los nuevos usuarios de la casa de apuestas en Chile. Por eso, uno de los requisitos básicos para recibir el bono es crear una nueva cuenta.

Registro en Betinia Chile

Puedes hacer clic en uno de los enlaces que encuentras en este artículo o ingresar directamente al portal web de Betinia. Luego completa los siguientes pasos:

Dirigete al sitio web del operador Presiona el botón ‘Registro’ Completa el registro y verifica tu cuenta Realiza un depósito de mínimo $5,000 CLP Liberar el bono cumpliendo el rollover

Requisitos para obtener el bono

Antes de registrarte en la casa de apuestas en busca del bono de bienvenida Betinia, confirma que cumples con los requisitos básicos para reclamar la promoción. Te contamos cuáles son:

Solo para mayores de edad (+18)

Residentes en Chile

El bono está disponible para nuevos usuarios

Se debe completar el registro y la verificación de la cuenta

El depósito mínimo válido es de $5,000 CLP

El máximo que se puede reclamar como bono es de $500,000 CLP

Se debe apostar el monto del primer depósito y el bono recibido diez veces (x10)

Las apuestas válidas son: jugadas simples con cuota de 1.80 o superior

Jugadas combinadas de cuota 1.50 o superior por selección

¿Cómo obtener el bono de Betinia para casino?

Durante el proceso de registro puede elegir el bono de bienvenida Betinia para casino, en vez de escoger la oferta para apuestas deportivas.

Promoción de bienvenida para casino en Betinia Chile

El bono de bienvenida Betinia para casino es una oferta igualmente atractiva, con un paquete que ofrece hasta $3,500,000 CLP + 300 giros gratis divididos en los primeros tres depósitos así:

Primer depósito: 100% hasta $500,000 CLP + 125 giros gratis

Segundo depósito: 125% hasta $1,250,000 CLP + 75 giros gratis

Tercer depósito: 150% hasta $1,750,000 CLP + 100 giros gratis

Para recibir cada una de las etapas de esta bonificación debes realizar un depósito mínimo de $5,000 CLP. Además, debes cumplir con los siguientes Términos y Condiciones:

Oferta disponible solo para nuevos clientes que se hayan registrado y hayan realizado su primer depósito con dinero real el el sitio web de Betinia. El bono se acreditará inmediatamente después de realizar un depósito elegible exitoso. Cualquiera de los bonos de bienvenida solo se puede reclamar antes de realizar cualquier apuesta con el depósito elegible. Solicitar un retiro antes de reclamar el bono o después de activarlo lo anulará. Los depósitos realizados con Neteller o Skrill no califican para esta promoción. La apuesta máxima permitida mientras haya un bono de Casino activo es de $5.000. Las ganancias obtenidas con fondos de bonificación están sujetas a un máximo de liberación de x5 el monto del bono acreditado. Todos los bonos del paquete de bienvenida tendrán un requisito de apuesta igual a 35 veces el monto inicial del bono recibido. Los requisitos de apuesta para las ganancias de los giros gratis son de x35. Los diferentes juegos contribuyen de manera distinta a la liberación del bono. El requisito de apuesta de cualquier bono debe completarse dentro de los 10 días posteriores a la activación del bono. Para conocer los Términos completos del bono de bienvenida Betinia para casino, visita la web del operador aquí.

Problemas para canjear el bono

Si al momento de reclamar el bono de bienvenida Betinia no se acredita como se supone que debía ser, entonces revisa la siguiente tabla para encontrar la solución a los posibles inconvenientes durante el proceso:

Problema con el bono de bienvenida Solución con Betinia Realicé el depósito pero no recibi el bono Confirma que hayas depositado el valor mínimo solicitado por el operador de $5,000 CLP en cada una de las etapas del bono para casino o para deportes No sé como activar el bono Recuerda solicitar el bono mediante el registro con el código promocional Betinia. Luego, al hacer el primer depósito deberás confirmar tu elección. Si no consigues el bono, deberás comunicarte a través del Chat en vivo o por email a soporte@betinia.cl. No entiendo qué es el requisito de apuesta en deportes Es la cantidad de veces que debes apostar el monto del primer depósito y del bono recibido. Si depositaste $10,000 y recibiste $12,500 CLP de bono, entonces debes hacer apuestas válidas por un total de $225,000 CLP.

Preguntas frecuentes

+ ¿Cómo obtener el Betinia bono? Regístrate con el código promocional Betinia, elige el bono de bienvenida para deportes o casino y realiza un primer depósito válido de $5,000 CLP.

+ ¿Cuál es el código promocional Betinia para reclamar el bono de bienvenida? El código Betinia te da acceso al bono de bienvenida para deportes o casino desde este enlace.

+ ¿Cuánto te regala Betinia por registrarte? Actualmente no hay un bono sin depósito. Sin embargo, recuerda que con el bono de bienvenida recibes hasta $500,000 en deportes y hasta $1,500,000 + 300 giros gratis en casino.