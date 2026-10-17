Los loínos serán locales frente al Reco y, a falta de tres partidos, quieren volver al liderato que por ahora tiene San Luis de Quillota. Ambos elencos ratificaron sus alineaciones. ¡Sigue todos los detalles EN VIVO!

Cobreloa cuenta los minutos para recibir a Deportes Recoleta en el estadio Zorros del Desierto para continuar con el asedio a San Luis de Quillota. La Primera B tendrá un final apasionante y a falta de tres partidos, el cuadro naranja tiene una buena chance como local.

El equipo adiestrado por Mario Salas tuvo un ojo puesto en el duelo entre San Luis de Quillota ante Magallanes, cuadros que abrieron la jornada sabatina en la división de plata. En ese contexto, es clave para los naranjas vencer al Reco, que está en puestos para entrar a la liguilla.

Salas debe afrontar las lesiones de larga data que arrastran Felipe Fritz, Sebastián Zúñiga y Youssef González, mientras que el cuadro adiestrado por Francisco Arrué quiere lavar heridas tras perder frente a Magallanes en la jornada anterior.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

La apasionante recta final de la Primera B tiene así la tabla de posiciones.