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Primera B

Cobreloa vs Deportes Recoleta: sigue el minuto a minuto EN VIVO de la apasionante recta final de la Primera B

Los loínos serán locales frente al Reco y, a falta de tres partidos, quieren volver al liderato que por ahora tiene San Luis de Quillota. Ambos elencos ratificaron sus alineaciones. ¡Sigue todos los detalles EN VIVO!

Por Jorge Rubio

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Cobreloa recibe a Deportes Recoleta en un partido que puede ser clave.
© Pedro Tapia/Photosport.Cobreloa recibe a Deportes Recoleta en un partido que puede ser clave.

Cobreloa cuenta los minutos para recibir a Deportes Recoleta en el estadio Zorros del Desierto para continuar con el asedio a San Luis de Quillota. La Primera B tendrá un final apasionante y a falta de tres partidos, el cuadro naranja tiene una buena chance como local.

El equipo adiestrado por Mario Salas tuvo un ojo puesto en el duelo entre San Luis de Quillota ante Magallanes, cuadros que abrieron la jornada sabatina en la división de plata. En ese contexto, es clave para los naranjas vencer al Reco, que está en puestos para entrar a la liguilla.

Salas debe afrontar las lesiones de larga data que arrastran Felipe Fritz, Sebastián Zúñiga y Youssef González, mientras que el cuadro adiestrado por Francisco Arrué quiere lavar heridas tras perder frente a Magallanes en la jornada anterior.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

La apasionante recta final de la Primera B tiene así la tabla de posiciones.

COBRELOA QUEDÓ OBLIGADO A GANAR EN CASA

Los loínos tienen la necesidad imperiosa de vencer al Reco y refrendar el 82 por ciento de rendimiento que han obtenido en condición de local: sacaron 32 de 39 puntos posibles.

¡SAN LUIS VENCE A MAGALLANES POR 1-0!

El cuadro Canario derrotó por la mínima diferencia a los Carabeleros en condición de visitante: anotó mediante un lanzamiento penal Gonzalo Bustos muy cerca del final.

EL DIBUJO TÁCTICO DE COBRELOA

Hugo Araya en la portería; David Tapia, Diego García, Rodolfo González y Matías Tapia en la defensa; Cristian Muga, Jorge Paul Gatica y Tomás Aránguiz en el mediocampo; Álvaro Delgado, Facundo Velazco y Gustavo Gotti en la ofensiva.

COBRELOA TAMBIÉN LE PONE EL TIMBRE A SU ONCENA

Foto: Cobreloa SADP.

Foto: Cobreloa SADP.

LA DISPOSICIÓN TÁCTICA DEL RECO

Álvaro Salazar en la portería; Fabrizio Tomarelli, Francisco Alarcón y Brayams Viveros en la zaga; Carlos González, Nicolás Carvajal, Javier Espinoza e Ignacio Lara en el mediocampo; Gonzalo Álvarez como enganche; Pedro Sánchez y Germán Estigarribia en la dupla ofensiva.

¡DEPORTES RECOLETA CONFIRMA SU FORMACIÓN!

Foto: Deportes Recoleta.

Foto: Deportes Recoleta.

Y ASÍ FUE EL ARRIBO DEL CUADRO VISITANTE

 
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ASÍ FUE LA LLEGADA DE COBRELOA

 
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EL EQUIPO ARBITRAL DEL PARTIDO

El juez central será Miguel Araos, quien estará asistido por Diego Gamboa y Joaquín Arrué. En tanto, el cuarto árbitro será Francisco Gilabert y el encargado del VAR será Piero Maza.

¡BUENAS TARDES A TODAS Y TODOS!

Ya estamos con ustedes para llevarles todas las incidencias del duelo entre Cobreloa vs Deportes Recoleta por la fecha 28 de la apasionante Primera B del fútbol chileno.

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