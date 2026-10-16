Gustavo Gotti, delantero de Cobreloa, conversó con RedGol y asegura que a pesar de perder la punta van a pelar por el título hasta el final.

Cobreloa perdió la cima de la Primera B la fecha pasada, luego de la gran arremetida de San Luis en las últimas fechas. A falta de tres partidos, el desenlace está al rojo vivo.

Gustavo Gotti, delantero de los loínos, conversó con RedGol sobre esta recta final del certamen y asegura que a pesar del último traspié “la fe está intacta” en el cuadro calameño.

“Hoy estamos en una posición más abajo, pero nosotros tenemos que salir a buscar los tres puntos y, si Dios quiere, poder retomar el primer lugar. Y si no, de lo contrario, seguir en la pelea porque van a quedar dos fechas más”, manifestó.

Entiende que “nada está dicho” y que “lo único que sí está bien claro es que Cobreloa tiene que salir a ganar y conseguir los tres puntos, esa es la manera en la que vamos a seguir con la fe intacta en que el objetivo se nos puede dar”.

Gotti ha sido figura en la delantera de Cobreloa esta temporada

Las fechas finales y el cambio con Mario Salas

Gotti entiende que “si bien esta fecha es demasiado importante, tampoco es que se va a definir toda en esta fecha. Quedan dos más, a ambos nos tocan salidas y partidos duros”, declaró.

Por eso piensa que no se debe mirar más allá de este sábado, donde Cobreloa juega ante Recoleta en Calama. “El objetivo es buscar los tres puntos, conseguirlos y así seguir con la fe intacta de que el objetivo se nos se nos puede dar, que lo podamos cumplir”.

También destacó el cambio del equipo con la llegada de Mario Salas en la banca. “Llegó con con su cuerpo técnico con muchas ganas, que fue algo que el equipo lo tomó muy bien, el grupo lo tomó muy bien”, dijo “Gottistuta”.

“Al primer entrenamiento ya empezamos a entender la idea, lo que lo que quería que Cobreloa proponga y y creo que que lo que lo hicimos muy bien, sobre todo en los en los dos primeros encuentros con con Wanderers y con Temuco”, agregó el ariete.

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“Con Copiapó no se nos dio, no nos sentimos tampoco cómodos, pero por supuesto que queda queda lugar para corregir y para que ojalá con Recoleta se nos vuelva a dar las cosas como como te nombré recién contra Wanderers y contra Temuco”, expresó.

Finalmente habla del tema personal, indicando que “ha sido un un un buen año. No ha terminado, pero ha sido bueno. Obviamente que que es un trabajo en equipo, para que uno quede en posición de de definir, pero en lo personal ha sido un buen año y ojalá sea sea aún mejor”.