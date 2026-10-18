“Un solo objetivo”: La postal que ilusiona a Universidad de Chile para revancha por Copa Chile

El plantel del Romántico Viajero se mentaliza con todo para dar vuelta el 2-0 que sufrió en la ida ante Antofagasta.

Universidad de Chile se mentaliza para el gran objetivo que se viene esta semana: la llave de cuartos de final de Copa Chile. Luego de que no se jugara la Liga de Primera, en el plantel del Romántico Viajero se entrenaron con todo para lograr remontar la eliminatoria ante Deportes Antofagasta.

Es que en la ida los pumas vencieron por 2-0. Por lo que tienen la ventaja para el duelo de este miércoles. Sin embargo, en la “U” los ánimos están al 100 tras la goleada por 6-0 ante Ñublense.

ver también Fernando Gago sufre por nueva lesión en U de Chile: Duda para revancha en Copa Chile

Pero todo apunta a que Fernando Gago podrá recuperar a dos piezas importantes para está definición programada para el Estadio El Teniente. Lo que tiene relación con Lucas Barrera y Octavio Riveros.

El volante ya tiene el alta médica y está listo para volver a sumar minutos en el equipo estelar. Por su parte, el delantero charrúa ya estaría mejor de sus complicaciones en la rodilla derecha.

Por lo que ambos se perfilan como convocados para el partido de mitad de semana. Incluso apareció dominando el balón el a cuenta oficial de Universidad de Chile. “Un solo objetivo”, fue el lema que refleja la motivación del plantel.

Buen ánimo que hasta el propio Rivero compartió en sus redes sociales. El ex Barcelona de Guayaquil publicó en sus redes una postal junto a Barrera demostrando que están preparados para la próxima batalla y para lo que resta de temporada donde sigue intacta la ilusión del remontazo.

¿Cuándo es el próximo partido de la U de Chile?

Universidad de Chile vuelve a jugar este miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas. El encuentro programado en El Teniente de Rancagua será ante Antofagasta por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile. Duelo que está bajo la lupa por el frente de mal tiempo que se avecina.

Tras ello, el fixture indica que la “U” vuelve a ser local pero por la Liga de Primera ante Everton de Viña del Mar. Dicho encuentro está programado para el lunes 26 de octubre a las 20:00 horas.