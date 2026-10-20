Rodrigo Goldberg abordó el informe que entregó Fernando Tapia donde detalló los millonarios sueldos que sumaba la directiva del Romántico Viajero.

Mientras en la cancha Universidad de Chile agarró una importante racha tras golear a Ñublense por la Liga de Primera y ahora busca dar vuelta la llave de Copa Chile ante Antofagasta, fuera de la cancha se vive una realidad totalmente opuesta con Azul Azul.

Durante está semana ya se indicó que fue removido todo el directorio por indicación del liquidador Eduardo Godoy. Por lo que se avecinan días claves para la elección del directorio de la transmisión y la venta del paquete de acciones del grupo Sartor.

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Pero ahora se sumó una nueva arista que apareció por el reporte de Fernando Tapia. El reconocido periodista en Radio Pauta detalló los millonarios sueldos que recibía la directiva que lideró en su minuto Michael Clark.

El empresario recibió 300 millones entre febrero del 2024 y abril del 2025. Luego contó que Cecilia Pérez llegó a recibir 90 millones cada 30 días. Lo que provocó la indignación de un ex integrante de la comentada concesionaria.

Que terrible lo que pasa en la Universidad de Chile @GranPa0l0 @TioYabi31 ojo con los dobles contratos y el gasto de los partidos. #VamosLaU💙❤️ https://t.co/rUL8aLG0yh — PatoCasiDeLa🅱️ (@patocasidelaB) October 19, 2026

Rodrigo Goldberg aborda los millonarios sueldos de Azul Azul: “Una locura”

Es que ahora fue Rodrigo Goldberg el que se mostró más que sorprendido por lo realizado por la plana mayor de AA. “Yo me quedé para adentro. Me tocó una época de vacas inexistentes. Uno más o menos sabe los números que se manejan. Pero me llega a sorprender los niveles de plata que estaban manejando como remuneraciones en los directivos. Sueldos de 26 millones y más variables, que hasta tenían doble contrato. Son montos de otra industria”, indicó en Cooperativa Deportes quien fuese director deportivo entre 2019 y 2021.

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Incluso reveló que estos problemas de pagos elevados ya se registraba en el equipo estelar. “En este tiempo cuando volvió Gonzalo Jara, y Carlos Heller metía y media plata, acá lo dijimos, alguien va a tener que pagar esto en algún momento. En ese momento habían sueldos que yo vi en planilla, con jugadores con sueldos de 40 o 50 millones. Si son jugadores de primera categoría uno decía ‘dale, págale’. Pero de repente jugadores ahí nomás y uno veía 20 millones. Pasó lo que pasó. El club estuvo al borde de una segunda quiebra”, lamentó el ex delantero y seleccionado nacional.

“Pero llegaron los nuevos y los números me sorprendieron. Me dejaron atónito. Es una locura lo que se está pagando”, sentenció.