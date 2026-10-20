Alarma en Concepción por estado de salud de Fernando Díaz: “Está con unos temas…”

El experimentado DT del León de Collao estaría con complicaciones que hasta lo podrían dejar fuera del encuentro ante La Serena.

Preocupación existe en la interna de Deportes Concepción por el estado de Fernando Díaz. El DT atraviesa un delicado momento de salud y hasta podría ser baja para el próximo duelo por la Liga de Primera.

Así lo informó el programa Sabes Deportes donde se abordó que el experimentado entrenador no ha sido parte de las prácticas de esta semana.

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“Está con unos temas de salud”, apuntaron en la edición de este lluvioso martes. “No creo que vaya a dirigir el fin de semana”, expresaron en la señal radial. Por lo que el encargado de dirigir al equipo sería Carlos Reinoso, que se sumó este 2026 al cuerpo técnico.

Un tema no menor para el experimentado adiestrador y que preocupa a los hinchas que ya pidieron se mantenga en el cargo, luego de que se filtraron que en la dirigencia se reunieron con Francisco Meneghini.

Pero este tipo de episodios para Fernando Díaz ya tiene un historial para tener en cuenta. Es que ya cuenta con una grave complicación que sufrió en 2024 cuando dirigía al elenco de Coquimbo Unido.

Fernando Díaz enfrenta delicado momento de salud y apuntan a que será baja ante La Serena

En esa temporada fue afectado por una grave neumonía en el mes de abril. A tal punto que tuvo que ser atendido de urgencia en el Hospital de Coquimbo.

Situación que finalmente provocó que Esteban Gonzalez asumiera el rol de entrenador y finalmente se quedó al mando del equipo. Aunque el medio citado indicó que todo apunta a que estará ya para la próxima fecha en el mes de noviembre.

¿Cuándo juega Deportes Concepción?

Según el fixture de la Liga de Primera, Deportes Concepción vuelve a jugar este sábado 24 de octubre cuando visite a Deportes La Serena en el Estadio La Portada. Encuentro programado a las 12:30 horas.

Tras ello, el lunes 2 de noviembre recibe a Palestino a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Cabe consignar que de momento se ubican novenos con 32 unidades y a solo dos de puestos de copas internacionales.