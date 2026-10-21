“Falta de respeto”: Referente de Coquimbo Unido dice lo que todos piensan tras nueva suspensión del fútbol chileno

El portero Gonzalo Flores sacó la voz y lamentó las decisiones de las autoridades que pasan a llevar tanto a jugadores como a hinchas.

La Copa Chile está a la deriva. Está semana ninguno de los tres partidos programados se pudo disputar por el frente de mal tiempo que azota a gran parte del país.

Medida que se aprobó por los riesgos que representaba saltar a la cancha bajo fuertes lluvias, ráfagas de viento y hasta tormentas eléctricas.

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El tema es que este temporal se venía alertando con antelación. Si hasta en la aplicación del celular indicaba que se iba a caer el cielo. Pero sobre la hora finalmente se terminó suspendiendo los encuentros del torneo.

Lo que molestó, especialmente en Coquimbo Unido ya que tuvieron que viajar por el duelo de ida ante Unión La Calera. El plantel pirata hizo la concentración en la quinta región y a horas del pitazo inicial, se le informó que no se iba a disputar el partido de ida ante los cementeros.

Malestar que fue expuesto por el referente del equipo Gonzalo Flores. “Es una pena. Hicimos una buena semana de entrenamiento par preparar el partido. Se veía bien el grupo. Hicimos todo lo que correspondía y que se informe dos o tres horas antes del partido es una falta de respeto”, recalcó a Golazo RSB.

El portero campeón con el aurinegro en 2025 recalcó que esta toma de decisiones se puede hacer con antelación y que solo daña la reputación del fútbol chileno.

“Lamentablemente nos estamos acostumbrando a esto. Ahora nos tenemos que enfocar en el próximo partido. Ojalá se pueda jugar. Se está parando mucho el fútbol, y lo están dañando”, agregó Flores.

Incluso reveló que al plantel no le quedó otra que tomárselo a la buena la suspensión y no dejaron pasar el tiempo para entrenar el mismo día. “Tenemos un buen grupo. Lo tomamos para la risa. Sabíamos que podía pasar. Igual realizamos la activación antes del partido. Estuvimos preparados hasta última instancia”, sentenció.

Coquimbo vuelve a pensar en la Liga de Primera

Tras el papelón sufrido por la suspensión ante Unión la Calera, desde Coquimbo Unido empiezan a dar vuelta la página y ya preparan lo que será una nueva batalla por la Liga de Primera. Competencia donde sueñan con meterse en la parte alta y seguir con la senda de triunfos tras la goleada a Colo Colo por 5-2.

“Ya empezamos a preparar el partido que viene. Va a ser complicado ante un rival difícil como Ñublense”, advirtió el golero Gonzalo Flores.

De momento el fixture indica que Coquimbo debe visitar a los diablos rojos en Chillán a las 12:30 horas. Tras ello, Coquimbo recibirá a Calera el próximo 1 de noviembre. Luego se disputará la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins. Lo que está programado para el 14 de noviembre en el Santa Laura.