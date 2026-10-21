Definición ha cambiado de fecha, estadios y cantidad de público autorizado. Delegación presidencial tiene ahora la última palabra.

La final de la Copa de la Liga ha vivido un festival de suspensiones en lo que es su primera versión. Entre la lluvia, aluviones y negativas de las delegaciones presidenciales, duelo entre Coquimbo y O’Higgins lleva meses sin jugarse.

Primero, el partido estaba programado para julio pasado, pero el temporal en Valparaíso obligó a aplazar la definición en el Elías Figueroa Brander para el 17 de octubre. Tras eso, la delegación presidencial de esa región no autorizó el partido ahí tras los incidentes de hinchas de U de Chile en Viña del Mar.

Fue así que el duelo entre piratas y celestes quedó pactado para el 16 de octubre, en el Claro Arena. ¿Qué pasó? El aluvión hizo que el duelo pasara al Santa Laura, donde el delegado Germán Codina tampoco autorizó.

Ahora sí que sí: así se jugará la final de Copa de la Liga

Tras las múltiples suspensiones y negativas de autoridades para una jornada de fútbol, la final de Copa de la Liga tiene día, hora y hasta aforo listo. Todo eso, siempre y cuando la delegación presidencial de la Región Metropolitana dé el visto bueno.

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“Aforo 12 mil personas. Hora de partido: 18.30 horas”, afirmó el periodista Ricardo Obando, de El Rancagüino. Dicho duelo entre O’Higgins y Coquimbo se jugará en el Estadio Santa Laura, el próximo mes.

Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP dio la fecha. La final de la Copa de la Liga sería el 14 de noviembre. Pero es algo que hay que confirmar todavía con la delegación presidencial”, aseguró en TNT Sports.

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Ahora resta ver si las autoridades políticas dan el visto bueno para esa fecha y confirman el aforo. “Tanto O’Higgins como nosotros queremos que haya una fecha. Sería bueno para poder planificar“, dijo Hernán Caputto, DT pirata, a RedGol.