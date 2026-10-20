El Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, ratificó la nueva fecha para el duelo entre los Piratas y el Capo de Provincia, aunque aseguró que la última palabra la tiene la autoridad regional.

Para nadie es un secreto que por uno u otro motivo, varios partidos del fútbol chileno han sido suspendidos, incluso la final de la Copa de la Liga que O’Higgins debe disputar ante Coquimbo Unido. Aquel partido todavía tiene una fecha incógnita.

Aunque el panorama parece haberse aclarado respecto de eso. Al menos hay una luz respecto de cuándo podrían definir al campeón en este duelo para el que tanto el Capo de Provincia como los Piratas ganaron su boleto mediante los lanzamientos penales.

El equipo adiestrado por Lucas Bovaglio dejó en el camino a Ñublense, mientras que los aurinegros se deshicieron de Unión La Calera por el mismo expediente. Se trata de un partido que debió haberse jugado hace mucho tiempo: la primera programación de la ANFP era para el 18 de julio en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Valparaiso, 20 de octubre de 2024 Personal de Carabineros fuera del estadio Elias Figueroa por suspension del partido entre Santiago Wanderers y Universidad de Concepcion / Photosport

“Debido al frente de mal tiempo que se avecina, a las fuertes precipitaciones y a las alertas tempranas levantadas por SENAPRED, se ha resuelto reprogramar la final de la Copa de la Liga“, informó el 13 de julio mediante un comunicado el ente rector del fútbol chileno.

Luego de eso, el cotejo pasó a calendarizarse para el 17 de octubre. Pero tampoco pudo ser: un informe negativo de Carabineros por la “falta de garantías” motivó nuevamente la suspensión del cotejo. De hecho, tras eso se movió de ciudad el compromiso.

El Claro Arena fue la nueva sede y el 16 de octubre el día elegido. Pero otro inconveniente privó la realización del duelo: el recinto fue habilitado como centro de operaciones del COGRID para afrontar las consecuencias del aluvión que se registró en Las Condes el 8 de aquel mes. Parece una historia de nunca acabar. Pero que pronto tendrá el punto final.

El 10 de octubre, el Claro Arena albergó el partido entre Universidad Católica y Unión Española por el fútbol femenino chileno. (Pepe Alvujar/Photosport).

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ANFP ratifica fecha para la final de la Copa de la Liga: atentos O’Higgins y Coquimbo Unido

La Copa de la Liga juega su primera edición esta temporada y no ha estado exenta de inconvenientes, al punto que por tercera vez, O’Higgins y Coquimbo Unido esperan una nueva reprogramación. Una respuesta definitiva, como diría Don Francisco en el programa Quién Quiere ser Millonario.

En una entrevista con TNT Sports, el Gerente de Ligas Profesionales que tiene la ANFP, Yamal Rajab, dio cuenta de la nueva fecha. Pero no la confirmó totalmente, pues la autoridad regional tiene la última palabra al respecto. Es decir, los clubes participantes aún no pueden poner en marcha la logística para eso.

Guido Vadalá enfrenta la marca de Alan Robledo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“La final de la Copa de la Liga sería el 14 de noviembre. Pero es algo que hay que confirmar todavía con la Delegación Presidencial”, aseguró Rajab en el canal dueño de los derechos del fútbol chileno. Habrá que ver si ahora sí que sí que sí que sí, el partido se juega. El tiempo, y quizá qué otros factores, dirá…