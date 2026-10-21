El entrenador de Deportes Concepcion detalló la operación a la que tuvo que se sometido. “Ya me siento mucho mejor”, afirmó.

Fernando Díaz encendió las alarmas en estas últimas horas tras conocerse que tuvo que ser operado. El entrenador de Deportes Concepción ingresó a pabellón producto de una cirugía de vesícula y una colecistectomía laparoscópica.

Afortunadamente, la operación salió bien, a tal punto de que el DT de los lilas ya está recuperándose en su casa, esto luego de perderse el inicio de la preparación del duelo ante Deportes La Serena de este sábado en La Portada.

Es más, hoy miércoles ya se presentó a su lugar de trabajo para preparar este choque ante los granates. Aunque, de acuerdo a su versión, lo hizo con las preocupaciones pertinentes para evitarse malos ratos.

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Fernando Díaz habla luego de su cirugía

En charla con La Tercera el DT del León de Collao afirmó que “tuve un problema, que pensé que era gastrointestinal. Sentí un dolor espantoso. Fue en la madrugada del lunes. Me fui a urgencias y ahí me estabilizaron en la noche y con los exámenes de la mañana determinaron que el problema estaba en la vesícula y que había que operarme”.

“Lo hicieron y ya me siento mucho mejor. Estoy en convalecencia, pero vine a entrenar, obviamente, con las debidas precauciones”, agregó el Nano.

Fernando Díaz ya está trabajando con miras al choque ante Deportes La Serena. | Foto: Photosport.

Sobre el próximo partido del Conce ante La Serena, el DT de 64 años avisó que “por ahora, viajo. Estoy con el dolor normal de una intervención laparoscópica, pero espero ir evolucionando con el transcurso de la semana”.

Cabe destacar que Deportes Concepcion marcha en la Liga de Primera 2026 en la novena posición con 32 puntos. Está a dos unidades de meterse en puestos de copas internacionales, razón por la cual el ganar como visita a La Serena sería clave para Díaz y compañía.

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En síntesis