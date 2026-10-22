El entrenador argentino recupera piezas claves para enfrentar a los árabes este domingo en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo sigue alistándose para enfrentar en un duelo clave a Palestino este domingo en el Estadio Santa Laura. Los albos quieren volver a los triunfos en la Liga de Primera para recuperar su momentum en la lucha por el título, sobre todo luego de sumar tres partidos sin victorias.

Afortunadamente Fernando Ortiz tendrá un amplio contingente para poder armar su equipo que vaya por la victoria en Independencia. Y ojo, que destacan dos regresos importantes que, considerando la cantidad de meses que estuvieron de baja, son casi refuerzos para el Tano.

Hablamos de Fernando de Paul y Claudio Aquino, quienes ya están en condiciones de ser citados para este importante duelo por el torneo local. Así lo siente también Ortiz, quien ya está evaluando que ambos estén nominados para visitar a los árabes.

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Ortiz festeja el regreso de Aquino y De Paul en Colo Colo

Cabe recordar que Fernando de Paul sufrió en abril de este año una desinserción de isquiotibial derecho (rotura completa de tendones), lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y que lo tuvo varios meses fuera.

Por su parte Aquino estuvo dos meses fuera de acción luego de sufrir una sobrecarga en su rodilla. No juega con los albos desde el 9 de agosto, jornada en que apenas vio acción en cuatro minutos en la victoria por 2-1 sobre Unión La Calera.

Fernando de Paul volvería para ser suplente en Colo Colo en la Liga de Primera luego de varios meses de baja. | Foto: Photosport.

Ambos jugadores irían a la banca este fin de semana, Aquino para esperar ser una alternativa en el mediocampo y De Paul para ser el suplente de Vozinha, quien iniciará de titular luego del discreto partido de Gabriel Maureria ante Coquimbo.

De esta manera, la formación del Cacique que toma fuerza para visitar a Palestino este domingo sería con Vozinha en el arco: Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Mddrid, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Palestino?

Albos y árabes se enfrentaran este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis