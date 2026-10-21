El Tano conoce el fútbol azteca y su nombre se instaló en el elenco felino. Hay novedades con respecto al caso y su futuro en la banca alba.

Las últimas semanas han estado marcadas por la información desde suelo azteca de que el Tigres viene por Fernando Ortiz. El DT dirigió en dicho país y su gran año con Colo Colo lo instala como opción en el elenco mexicano.

“Hoy la realidad estoy sentado acá… Tengo contrato vigente, el presidente se manifestó de una manera muy clara con mi institución. De ahí en la semana en adelante, no voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras”, dijo el Tano recientemente.

Sin embargo, desde México surgieron nuevos antecedentes en medio de la incertidumbre alba por el futuro del DT. Ortiz aún no renueva en el Cacique, aunque en la Liga MX la tendrían clara sobre la opción.

¿Se irá Fernando Ortiz de Colo Colo?

Carlos Ponce de León, periodista y columnista del Diario Récord, salió al paso en dicho medio y le bajó el pulgar a la opción de que Fernando Ortiz llegue a Tigres. Por ahora, el DT sigue firme en Colo Colo.

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“Y aunque mucha de la regioprensa insiste en que llega el Tano Ortiz al Volcán, te puedo asegurar que no es así. No cometerán el error de traer a otro refuerzo con pasado rayado”, explicó.

Siguiendo con su información, el comunicador azteca ratificó que no existen chances de que el Tano regrese a México por ahora. Eso, “aunque el argentino ya lanzó desde Chile que podría llegar a Tigres, no va por ahí”.

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“En el Uni están preparando un perfil mucho más interesante para entrarle como técnico con proyecto completo para el siguiente torneo, atentos porque viene el resurgimiento. No este Apertura, para el que sigue”, cerró.