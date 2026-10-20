Pese a que desde México habían descartado el interés del cuadro Felino en el Tano Ortiz, finalmente sí hubo un llamado que incluyó hablar de dinero con el director técnico del Cacique. ¿Seguirá? Mmmm...

Hace varios días que Fernando Ortiz comenzó a sonar con fuerza para asumir la dirección técnica de Tigres, mientras Colo Colo planifica la recta final de la temporada 2026. A pesar de que los albos tienen nueve puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile, la renovación del Tano está en veremos.

Aníbal Mosa lo ha manifestado en más de una ocasión: todo lo relativo a extensiones de vínculos y negociaciones se verá con la campaña terminada. En ese contexto, el Tano Ortiz reconoció sentir incertidumbre e incluso comparó su caso con el de Arturo Vidal.

Eso sí, el DT argentino se ha esmerado en referirse en más de una ocasión a las palabras del presidente de Blanco y Negro. Por estos días, Ortiz recibió un llamado que le da un tinte de seriedad a las charlas con el cuadro Felino, según informó DSports Chile.

Fernando Ortiz parece generar mucho interés en el Tigres de México. (Felipe Zanca/Photosport)

“Hay factores. Por primera vez vemos en una conferencia a Fernando Ortiz tan abierto a no descartar el llamado. No lo negó. Segundo, dice que es esclavo de sus palabras. Y que hay que tener respeto por las declaraciones que dio Aníbal Mosa”, repasó el periodista Rodrigo López.

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Por lo pronto, el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León es dirigido interinamente por Víctor Vucetich, quien dejó su cargo en la dirección deportiva para asumir la banca del plantel profesional luego de la salida de Guido Pizarro. Y hay algunos aspectos relevantes para Ortiz en caso de extender su estadía en Pedrero.

“En Colo Colo no se han acercado ni siquiera informalmente para conversar. Y hay cosas que a Ortiz le interesa mucho saber: presupuesto 2027, injerencia en los refuerzos y el proyecto deportivo”, afirmó el citado comunicador en el programa De Fútbol se Habla Así.

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Los detalles del llamado de Tigres a Tano Ortiz que tiene en alerta a Colo Colo

Según Rodrigo López, Fernando Ortiz es una de las cartas que tiene Tigres para quedarse con los servicios del DT de Colo Colo y estrechó el cerco para conseguirlo. “Por respeto al club, lo del llamado lo dejo para mí”, manifestó el entrenador trasandino.

Una manera de confirmar que hubo comunicación del elenco regiomontano que defendió en su época de jugador. La misma información que dio López en el citado canal de televisión. “En las últimas horas sí hubo un llamado”, ratificó el comunicador.

Fernando Ortiz fue capitán del Tigres y ganó la Superliga en 2009 tras vencer en la final al Chicago Fire de Estados Unidos. (Jonathan Daniel/Getty Images).

“Hubo un acercamiento económico importante de Tigres de México con Ortiz”, sentenció López sobre esta posibilidad que le surgió al otrora defensor central de Vélez Sarsfield, Boca Juniors y el América de México. Quizá más pronto que tarde se repita la imagen de abajo. ¿O no?

Fernando Ortiz tomó fuerza en Tigres de México. (Azael Rodriguez/Getty Images).

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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