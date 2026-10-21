La ANFP y el Instituto Nacional de Deportes están evaluando cuidar el gramado del recinto de Ñuñoa pensando en el duelo amistoso de la selección chilena ante Colombia.

Universidad de Chile está a detalles de afrontar un complejo cierre de año a nivel organizacional. Y es que la localía de los azules en el Estadio Nacional, esa que cada cierto tiempo es todo un problema, nuevamente está en tela de juicio.

Por estas semanas los azules tuvieron que salir del recinto de Ñuñoa para jugar ante Ñublense en Rancagua por los tres conciertos que realizó la banda BTS. Si bien se esperaba la vuelta al coliseo en el corto plazo, lo cierto es que esto podría cambiar drásticamente.

Para empezar y de acuerdo a información entregada por ADN Radio, la ANFP y el Instituto Nacional de Deportes (IND), organismo que administra el Estadio Nacional, están evaluando cuidar el gramado del recinto pensando en el amistoso de la selección chilena ante Colombia del 17 de noviembre.

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Universidad de Chile se despide del Estadio Nacional

Esta postura de ambas entidades va de la mano con los dos próximos eventos masivos que recibirá el Estadio Nacional: la presentación de Iron Maiden, programado para el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y el cierre de la Teletón del 7 de noviembre.

Con este panorama y teniendo luego el amistoso de la Roja ante Colombia del 17, sería la U la que pague los platos rotos al tener que buscar otro estadio para ejercer su localía. Sin ir más lejos, ya ante Everton el próximo lunes 26 de octubre se moverían a Rancagua para recibir el partido.

Universidad de Chile volvería al Estadio Nacional recién para la fecha 30 de la Liga de Primera, ante La Calera. | Foto: Photosport.

Posterior a este duelo los azules enfrentarán de visita a Universidad Católica el 1 de noviembre, mientras que el 6 otra vez serán locales ante Cobresal, duelo para el que deberán buscar otro estadio.

De ahí vienen dos salidas más para enfrentar a O’Higgins y Deportes Concepción, cerrando la Liga de Primera 2026 ante La Calera el 6 de diciembre, siendo este posiblemente, el regreso al Nacional para bajar el telón del año.

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En síntesis