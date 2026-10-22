A poco más de un año de asumir como uno de los propietarios del equipo, empresario habló de su vículo con otros equipos extranjeros.

Tras su irrupción en el fútbol chileno, Christian Bragarnik es un nombre conocido en el empresariado nacional. El argentino es uno de los dueños de O’Higgins de Rancagua, club que jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana este año.

Antes con vínculo en Unión La Calera, el hombre de negocios siempre ha estado ligado al fútbol. También es dueño de Defensa y Justicia y el Elche de España, club donde juega Lucas Cepeda.

Pese a recorrer latitudes siguiendo a sus equipos, el trasandino dio una particular entrevista en TyC Sports. Ahí confesó sin miedo que “Vélez es mi mujer, Defensa y Justicia es mi novia”.

Su labor en Defensa y Justicia y el primer año en O’Higgins

Christian Bragarnik reconoció abiertamente ser hincha de Vélez, pero estar de cabeza en Argentina con el proyecto de Defensa y Justicia. En Chile también se ha visto su mano en refuerzos de lujo para O’Higgins.

A poco de haber asumido a mediados del 2025 en Rancagua, junto a Matías Ahumada, Jorge Reina y Jorge Hank, Braga metió dos bombásticos nombres en el Capo: Maxi Romero (hoy en Colo Colo) y Francisco González (figura del 2026 y vendido a México).

En cuanto a este 2026, los nombres que más destacan por trayectoria y valor de mercado son Walter Bou y Tomás Avilés, quienes están a préstamo hasta fin de año. Más allá de pelear el descenso en Liga de Primera, los celestes hicieron gran campaña internacional este año.

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El equipo aún puede levantar dos trofeos nacionales, ya que está instalado en semifinales de Copa Chile, esperando por Colo Colo o Puerto Montt. Por otra parte, O’Higgins y Coquimbo esperan estadio y fecha para la Copa de la Liga, en aplazada final.