El técnico de Colo Colo actualizó el estado del '10' argentino que termina contrato al final de la temporada y que no ve acción desde comienzos de agosto.

El 9 de agosto en la victoria como visita ante Unión La Calera por 2-1 fue la última vez que se vio en cancha al volante argentino Claudio Aquino con la camiseta de Colo Colo. Tras ello, una serie de molestias en la rodilla izquierda lo sacaron de acción.

Desde aquella ocasión, se perdió un total de 11 encuentros, una situación preocupante si tomamos en cuenta que finaliza su contrato el 31 de diciembre de este año, y las opciones para que siga una campaña más en el Cacique son mínimas.

Con miras al tramo final de la temporada con Colo Colo, su entrenador Fernando Ortiz entregó novedades positivas sobre Aquino, al revelar que ya trabaja a la par de sus compañeros en el Estadio Monumental, y tras el entrenamiento de este sábado se debe ratificar su vuelta a las citaciones para este domingo ante Palestino.

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Ortiz abre la puerta a Claudio Aquino en Colo Colo

Cuando le consultaron al Tano sobre su compatriota, respondió que “Claudio ya viene hace tiempo trabajando con el plantel, está considerado para poder estar citado el día domingo“, aunque a renglón seguido advirtió que “lo resolveré el día mañana a ver si lo considero para este partido”.

La vuelta de Claudio Aquino aparece como un “refuerzo” clave para Ortiz con miras al tramo final de la temporada 2026, donde Colo Colo necesita reencontrarse con los triunfos después de tres fechas y así evitar que sus escoltas acorten distancias en la clasificación.

En lo que va de esta temporada, Ortiz sólo pudo utilizar al oriundo de Adrogué en 18 encuentros, sólo siete como titular, con un total de 757 minutos en la cancha, en los que aportó con dos goles y cuatro asistencias, además de recibir una tarjeta amarilla.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, el equipo de Fernando Ortiz visitará a Palestino en el Estadio Santa Laura este domingo 25 de octubre a contar de las 17:30 horas.

En síntesis