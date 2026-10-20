El “refuerzo” que tiene Colo Colo para el vital partido con Palestino: “Me pone feliz”

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, contó que recuperó a un jugador clave de cara al final de la Liga de Primera.

Colo Colo vuelve a la cancha este domingo y tiene un partido fundamental, porque visita a Palestino en Santa Laura, en el regreso de la Liga de Primera, donde no puede seguir perdiendo terreno.

Los albos perdieron terreno en las últimas fechas del fútbol nacional, porque empataron con Huachipato y Deportes Concepción, además, cayeron ante Coquimbo Unido, por lo que Universidad de Chile se acercó en la tabla.

El Cacique necesita de todo su plantel para el cierre del torneo, ya que los seis partidos que restan son fundamentales para lograr el objetivo de ser campeones. El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tiene una noticia positiva para el embalaje final.

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Claudio Aquino es “refuerzo” para el tramo final de la Liga de Primera

Uno de los jugadores mejor pagados del plantel de Colo Colo es Claudio Aquino, quien no juega desde el 9 de agosto, cuando estuvo en cancha cuatro minutos en la victoria por 2-1 sobre Unión La Calera y se lesionó de la rodilla.

Hace más de dos meses que no juega el volante argentino, pero ya está de vuelta, y el Tano Ortiz contó que el ex Vélez Sarsfield podrá decir presente para el encuentro de este domingo ante Palestino.

Claudio Aquino vuelve en Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

“Claudio ya hace más de una semana que está trabajando a la par de sus compañeros, está agarrando ese ritmo de juego y de fútbol que a mi modo de ver requiere para ser considerado y me pone feliz por él“, dijo Ortiz sobre Aquino.

Claudio Aquino ha tenido una temporada para el olvido en Colo Colo, con apenas 757 minutos en cancha contando la Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, donde apenas anotó dos goles y dio cuatro asistencias.

En síntesis

Colo Colo visitará a Palestino este domingo tras ceder puntos en el torneo.

visitará a este domingo tras ceder puntos en el torneo. Claudio Aquino vuelve a estar disponible tras su lesión de rodilla del 9 de agosto .

vuelve a estar disponible tras su lesión de rodilla del . El volante de Colo Colo registra 757 minutos, dos goles y cuatro asistencias.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera