El entrenador argentino está preparando el duelo ante los árabes con Vozinha como titular y con Fernando de Paul como suplente, relegando bastante a Gabriel Maureira tras el 5-2 en contra ante Coquimbo Unido.

Colo Colo ha tenido varios días para preparar la visita a Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026. El Cacique quiere cortar de raíz su mala racha de últimos resultados, incluido el 5-2 en contra ante Coquimbo Unido, por lo que el ganar se hace tan necesario como el agua en el desierto.

Por lo mismo Fernando Ortiz no quiere dejar cabos sueltos para el duelo de este domingo en el Estadio Santa Laura, sobre todo luego de rendimientos que dejaron mucho de desear en la derrota en el puerto pirata.

Es así como este compromiso con los árabes vendría con volantazo clave en puesto de arquero. Y es que Gabriel Maureria, uno de los más apuntado por los cinco goles recibidos, no solo saldría del equipo titular, sino que también de la nómina.

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Ortiz le da la titularidad a Vozinha en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, en los trabajos de hoy miércoles en el Estadio Monumental destacó la presencia de Vozinha en el equipo titular.

Además, uno que apareció como su suplente fue Fernando de Paul. El Tuto hace rato que ya entrena con normalidad tras su lesión de rodilla sufrida en abril y para este duelo le estaría ganando la pulseada a Gabriel Maureira para estar entre los citados.

Vozinha pasaría a ser titular en Colo Colo para la visita a Palestino tras las dudas que dejó Maureira. | Foto: Photosport.

Por último, uno que se movería dentro del equipo titular es Arturo Vidal, quien fue ubicado por Ortiz en la línea de volantes. Con esto, el que entra en la defensa para acompañar a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa sería Iván Román.

Así las cosas, la formación de Colo Colo que toma fuerza para enfrentar a Palestino este domingo sería con Vozinha en el arco: Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Mddrid, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Javier Correa y Lautaro Pastrán en ofensiva.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Palestino?

Albos y árabes se verán las caras este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis