Un jugador formado en Palestino que será titular en el Cacique para la visita a los árabes repasó esa dura caída, aunque dio el capítulo como algo más que cerrado.

El partido que Coquimbo Unido le ganó con mucha contundencia a Colo Colo le dejó varias lecciones al entrenador de Palestino. Aunque habrá un receso de casi dos semanas entre un partido y otro, también en los albos hizo mucho ruido ese 5-2 que firmaron los aurinegros.

De hecho, Fernando Ortiz hizo modificaciones en el descanso. Y esos retoques incluyeron un cambio en el dibujo táctico. Sin ir más lejos, Arturo Vidal pasó al mediocampo. Por otro lado, Iván Román se ubicó en la última línea. Aunque el exjugador de Atlético Mineiro no pudo evitar dos goles más.

En ese contexto, las dudas surgieron de inmediato en el Cacique. Sobre todo por la actuación del joven golero Gabriel Maureira. Y todo indica que le dejará su puesto al africano Vozinha para visitar al Tino en el estadio Santa Laura. Un partido con que los albos quieren olvidar definitivamente esa goleada en contra.

Vozinha y Gabriel Maureira en Coquimbo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Sabemos que no podemos perder así. Somos Colo Colo, el equipo más grande y no podemos tener esas derrotas. Pero es fútbol, eso ya pasó”, aseguró Román, quien se integró al Eterno Campeón a préstamo desde Atlético Mineiro de Brasil en un acuerdo que puede dejarlo en Pedrero hasta fines de 2027.

Iván Román se lamenta en el Francisco Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Agregó que “nos mentalizamos en eso: pasar la página rápido. No sirve de nada seguir pensando en el partido de Coquimbo. Lo importante es trabajar y pensar en el fin de semana. Podemos hacer las cosas bien y ganar los tres puntos”. Una manera de cerrar el amargo capítulo en la Liga de Primera 2026.

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Iván Román se olvida de la paliza de Coquimbo a Colo Colo y apunta a Palestino: “Vine a jugar”

Así las cosas, la página del 5-2 de Coquimbo Unido quedó atrás en Colo Colo, que afina algunos detalles para visitar a Palestino en el estadio Santa Laura, donde habrá un aforo mayor al permitido originalmente gracias a la gestión del cuadro de colonia.

Y para Iván Román, la chance de ser titular es algo que lo tiene muy motivado. Aunque sea contra el equipo que lo vio nacer en el profesionalismo. “Estoy preparado, siempre lo he dicho. Quiero jugar, es a lo que vine y lo que quiero hacer siempre”, expuso el Charrúa.

Iván Román ha jugado siete partidos en Colo Colo, donde suma 373 minutos. (Hernán Contreras/Photosport).

“Me preparo de la mejor manera día a día, pero el entrenador sabrá quiénes están mejor preparados. Juego al fútbol y hago lo que me gusta. Soy feliz haciendo esto. Sé lo grande que es Colo Colo, estoy muy orgulloso de estar en este club y vestir la camiseta cada fin de semana”, sentenció Román.

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¿Cuándo juegan Palestino vs Colo Colo en la fecha 25?

Palestino será local ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. El partido se disputará el domingo 25 de octubre a contar de las 17:30 horas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo continúa como líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 mientras que Palestino se ubica en el 5° puesto al cabo de 24 partidos.