El zaguero de 20 años se refirió a su relación con el arquero de Cabo Verde en la rutina de Pedrero. Y dejó claro que la entrega del Balón de Oro es cero importante para él.

Tanto Iván Román como Vozinha aparecieron en el equipo titular que Fernando Ortiz probó en Colo Colo para visitar a Palestino en la fecha 25 de la Liga de Primera 2026. En los albos precisan lavar las heridas que dejó la contundente derrota ante Coquimbo Unido.

Y el encuentro ante los árabes asoma como una buena oportunidad. Aunque el Tano dispuso de varias modificaciones en relación al equipo que perdió contra los aurinegros en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El caboverdiano al parecer no irá a la ceremonia donde se entregará el Balón de Oro.

Si juega el duelo ante los árabes, los tiempos no dan para que arribe a tiempo a Londres para formar parte del protocolo. Más allá de la casi segura ausencia del golero de 40 años en la premiación, en el Cacique genera orgullo tener a alguien del club ahí.

Vozinha en acción ante Unión Española en su debut por Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es muy bonito que un jugador del club esté representando en un escenario tan importante como el Balón de Oro”, manifestó Román, zaguero central formado en las inferiores del Tino que muy probablemente será titular ante el club desde donde saltó al Atlético Mineiro de Brasil.

Eso sí, el Charrúa descartó que eso sea relevante en la rutina de Pedrero. “Pero yo no hablo con Vozinha sobre el Balón de Oro”, afirmó el defensor de 20 años, un indiscutido en las nóminas de la selección chilena en el interinato de Nicolás Córdova.

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Iván Román habla de su lazo con Vozinha en Colo Colo

Para Iván Román, la presencia de Vozinha en Colo Colo es como la de cualquier compañero. Por ende, el golero que fue furor en el Mundial 2026 es visto así por el defensor central que se sumó al Cacique a préstamo desde el Atlético Mineiro de Brasil.

“Hablamos del día a día, de cómo uno está y los entrenamientos. Sobre el grupo se ha relacionado muy bien”, manifestó Román sobre el exgolero del GD Chaves de la segunda división de Portugal, club de donde quedó libre en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.

Iván Román lucha un balón con el Gato Lucero en el Superclásico. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió en esa misma línea. “Es un jugador más que se lleva muy bien con todos los compañeros. Está sumando igual que todos”, culminó el Charrúa Román, quien cuenta los días para un partido muy especial para él: contra el equipo que lo formó profesionalmente.

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¿Cuándo juegan Palestino vs Colo Colo en la fecha 25?

Palestino será local ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. El partido se disputará el domingo 25 de octubre a contar de las 17:30 horas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo continúa como líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 mientras que Palestino se ubica en el 5° puesto al cabo de 24 partidos.