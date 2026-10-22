El cuadro albo decidió sentarse a conversar una vez que aseguren la corona del torneo, lo que puede traer problemas a futuro.

Colo Colo sigue mentalizado en levantar el título de la Liga de Primera 2026, un objetivo que incluso ha hecho posponer las renovaciones de contrato, donde Aníbal Mosa ha explicado más de una vez que tras eso se sentarán a conversar.

Algo que enciende alarmas con un jugador que se ha transformado en figura poco a poco en el plantel de Fernando Ortiz, quien debe charlar para un nuevo acuerdo: Lautaro Pastrán.

En ese sentido, radio ADN conversó con Franco Peppino, uno de los directores deportivos de Belgrano que es dueño de su carta, donde asegura que siguen paso a paso el tema.

“En el club estamos felices con que él pueda encontrar su mejor versión, en un club que sabíamos que era un desafío grande para él, pero, que a su vez, tenía las condiciones para afrontarlo. Es bueno que lo demuestre, primero a sí mismo, luego al entrenador, a la directiva y la gente, que fue los que confiaron en él”, explicó.

Lautaro Pastrán podría volver a Belgrano, dueño de su pase. Foto: Nicolas Klein/Photosport

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Belgrano lo sigue y podría necesitarlo para Copa Libertadores

Fue el propio directivo de Belgran quien reveló cómo se toman el tener que esperar a Colo Colo para una definición, teniendo en cuenta que los plazos se van cumpliendo.

Incluso, teniendo en cuenta la próxima temporada, pone sobra la mesa una alarma para que los albos apuren las negociaciones, dejando en claro que también lo podrían necesitar.

“Obviamente lo estamos siguiendo y evaluando. Nosotros el año siguiente también vamos a competir de manera internacional. Es un jugador sumamente interesante y era lo que estábamos buscando, que gane minutos. Yo creo que él tiene para dar más y, mientras más se afiance, más va a soltarse y a mostrar todo ese desequilibrio que tiene”, alarma.

“Estuve hablando hace poco con el director deportivo, interiorizándome en cómo estaban ellos, cómo lo veían a Lautaro, siempre mostrándonos cercanos y apoyándonos mutuamente”, finaliza.