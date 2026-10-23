La entrenadora hizo un balance de la eliminación en la Copa Libertadores y apuntó a la concentración y detalles que marcaron la campaña.

Colo Colo femenino ya dio vuelta la página de su participación en la Copa Libertadores y se enfoca en sus próximos desafíos. Tras regresar a Chile con un triunfo y dos derrotas en la fase de grupos, la entrenadora Tatiele Silveira analizó la campaña y reconoció los aspectos que el equipo necesita corregir.

En conversación con El Canal de Edson, la brasileña lamentó que algunos detalles terminaran marcando la diferencia en un grupo exigente, donde las Albas no consiguieron ubicarse entre los dos primeros lugares para avanzar de ronda.

Colo Colo femenino quedó fuera tras sumar un triunfo y dos derrotas en la fase de grupos.

Tatiele Silveira identifica los errores de Colo Colo femenino

La estratega destacó el nivel de los rivales, pero también reconoció que al equipo le faltó aprovechar algunas oportunidades para cerrar los encuentros.

“Era un grupo súper difícil, con el actual campeón, un equipo muy fuerte de Colombia y siento que el fútbol no permite las fallas. Entonces ese detalle, a nosotras nos faltó, así cómo podríamos haber matado el partido en los 90 minutos y quizás no tuvimos tanto esa oportunidad”, explicó.

Silveira también adelantó que uno de los principales focos de trabajo será mantener la concentración hasta el último minuto.

“Los detalles que nos faltaron y el nivel de concentración hasta el último minuto, eso es lo que vamos a enfocar ahora. Las chicas saben todo lo que podemos, yo confío muchísimo en este grupo y eso es lo que queremos”, agregó.

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La entrenadora respalda llevar la Libertadores femenina a Chile

Silveira también se refirió a la posibilidad de que Chile sea sede de una futura edición de la Copa Libertadores femenina. La entrenadora valoró la iniciativa, aunque advirtió que concretarla requiere el trabajo conjunto de los clubes, la ANFP y las autoridades.

“Sería lindo, sería lindo. Ya lo hablamos una vez, el año pasado lo hablamos muchísimo con la ANFP, el Gobierno, sabemos que tiene que ser un trabajo en equipo, de todos, el club, los que mandan acá en el fútbol en Chile”, señaló.

La brasileña reiteró su apoyo a la propuesta y manifestó que le gustaría disputar el torneo en territorio nacional mientras se mantenga el formato actual.

“Sería lindo, sería hermoso, sabemos que buscamos un cambio de formato, pero por mientras, seguiremos jugando ese estilo de torneo intenso y toda la posibilidad de traer la copa a Chile tienen todo mi apoyo. Nos encantaría jugarla acá”, cerró.

En resumen…