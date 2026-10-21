Las dirigidas por Tatiele Silveira vencieron a las venezolanas, pero de todos modos quedaron eliminadas del torneo.

Colo Colo cerró su participación en la Copa Libertadores Femenina con un sólido triunfo ante Caracas. De todos modos, quedaron eliminadas de la competición internacional.

Las Albas iban con mucha ilusión a Ecuador para tener un nuevo desafío internacional. Sin embargo, las derrotas contra Corinthians e Independiente de Santa Fe las dejaron fuera más rápido de lo pensado, por lo que salieron a jugar la última fecha de la fase de grupos sin opciones de avanzar.

Por el honor de Colo Colo

Sabiendo que ya no tenían posibilidades de seguir en carrera, Colo Colo saltó al terreno de juego ante Caracas. No era fácil encontrar la motivación, pero las dirigidas por Tatiele Silveira sabían que debían ganar por el honor del club y no desentonaron.

Yanara Aedo y Mary Valencia adelantaron a las Albas en la primera parte. Ya en el complemento, cuando el partido y su participación en la Libertadores moría, Estefanía Banini colocó el 3-0 final que le dio la victoria ante Caracas de Venezuela.

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