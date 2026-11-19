El entrenador del Pirata, ganador de dos títulos en esta campaña, reconoció a RedGol que la directiva aurinegra quiere extender su estadía en el puerto. Aunque también admitió que "hay que conversar, pero estoy enfocado en el término de 2026".

Gracias a haber obtenido el título en la Copa de la Liga tras vencer inapelablemente a O’Higgins, Coquimbo Unido aseguró la presencia en la Copa Libertadores de 2027, algo que genera mucha ilusión en el cuerpo técnico de Hernán Caputto.

El DT fue el escogido por el cuadro Pirata para reemplazar a Esteban González, quien condujo al equipo a ganar el primer título histórico del club en la máxima categoría. Pero luego de eso, el Chino emigró a los Gallos Blancos de Querétaro en la élite de México.

Y se ha dado bien para Caputto, que a inicios de campaña había conquistado la Supercopa junto al cuadro aurinegro. Pero el foco siempre está en lo siguiente. “Siempre he pensado de esa manera. Independiente de que se hicieron muy bien las cosas, no es fácil un año post éxito importantísimo ganar algo al principio”, le dijo a RedGol.

Fernando Ortiz y Hernán Caputto, dos técnicos que ganaron títulos este año. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Lograr algo ahora casi terminando un año tampoco. Una copa que nos da la clasificación a la Copa Libertadores. Quedan tres fechas de torneo y seguir en competencia en la Copa Chile. Vamos a dar el máximo”, añadió Caputto en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

Por cierto, tiene mucha gratitud con la plana mayor del Barbón. “Me dejaron trabajar. Termino contrato a fin de año. Sí el club me manifestó los deseos de seguir. Es algo que hay que conversar, pero ya lo manifestaron”, reconoció Caputto.

Hernán Caputto celebra la consagración coquimbana en la Copa de la Liga. (Andrés Piña/Photosport).

“Y lo agradezco. Espero terminar bien el año y conversar. Sería un agrado seguir en el club, pero estoy enfocado en el término de 2026″, añadió el otrora arquero, quien se hizo cargo del plantel profesional de Coquimbo Unido luego de un paso por Deportes Copiapó en 2025.

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Caputto tiene la chance de seguir en Coquimbo Unido en 2027: ¿Y la U de Chile o dirigir en Argentina?

Hernán Caputto sabe que la posibilidad de continuar en Coquimbo Unido en 2027 está latente. “Para un entrenador y los jugadores tener competencia internacional es importante. Por supuesto que a uno le gustaría estar”, manifestó el director técnico.

¿Y la puerta que le abriste a la Universidad de Chile?

Es la realidad. Uno no puede escapar de un lugar donde estuve, donde la pasé bien. Y si el tiempo me vuelve a posicionar, lo agradeceré. No estoy buscando las posibilidades. Si llega, fantástico. Lo disfrutaré mucho.

Hernán Caputto le da indicaciones a Jean Beausejour en Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

¿Dirigir en Argentina es una opción para ti?

No me cierro a nada, es parte de mi profesión buscar y tener nuevos caminos, posibilidades de crecimiento. Eso es lo que busco. Si eso está en Chile, Argentina o donde sea y es beneficioso para nuestra carrera, siempre lo miraré con buenos ojos.