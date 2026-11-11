Felipe Gutiérrez tiene claro que el Barbón ha tenido un alza institucional evidente en el último tiempo y pretende imitar algunos aspectos para que los Papayeros puedan competir internacionalmente. ¡Hasta trazó el plazo para eso!

Luego del clásico que Deportes La Serena perdió ante Coquimbo Unido en la primera rueda, Felipe Gutiérrez dejó polémicas declaraciones. De hecho, esas palabras del entrenador granate provocaron la burla del alcalde, Ali Manouchehri, quien cada vez que los aurinegros tuvieron un motivo de festejo, se acordó del Pipe.

Evidentemente, lanzó esas frases por la calentura del momento y el enojo que produce la derrota en un partido ante el acérrimo rival. Pero en el fuero interno, Gutiérrez tiene muy buena opinión del progreso institucional que ha tenido el Barbón últimamente.

Y así lo dejó claro en una entrevista con ESPN. “Compararnos con Coquimbo hoy en día en el aspecto de infraestructura y lo que ha hecho hace muchos años no tiene sentido. Viene haciendo bien las cosas hace tiempo”, reconoció Gutiérrez, quien vive su temporada debut en la dirección técnica.

Felipe Gutiérrez sabe que La Serena necesita tiempo para emular a Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Conocí el club cuando estaba el Chino (Esteban) González: el complejo deportivo, las canchas y el gimnasio. Nos sacaban mucho tiempo de ventaja. En ese sentido está el clásico y todo lo que genera el ambiente de los hinchas. El enfoque está en lo nuestro es tratar de crecer poco a poco, año a año. Ese es el camino”, añadió el otrora volante del Betis de España y el Twente de Países Bajos.

Algo que podría lograr en la Liga de Primera 2026. Tras haber estado en la cuerda floja de su cargo, el Pipe consolidó su idea con resultados y tiene a los Papayeros en la lucha por un cupo internacional. Una idea que se acrecentó con la gran victoria ante Palestino gracias al solitario gol de Diego Rubio.

“Cuando los entrenadores hablan de procesos son poco creíbles, pero no deja de ser. Es importante ir poco a poco, somos un equipo humilde que ha tratado de hacer mejor las cosas. Esperamos competir a nivel internacional en dos o tres años”, fue el objetivo que trazó Felipe Gutiérrez para los granates.

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Pipe Gutiérrez marca el camino de La Serena con Coquimbo Unido como espejo

De todas maneras Felipe Gutiérrez tiene claro que la ruta de La Serena implica emular el ejemplo de Coquimbo Unido, que llegó a consagrarse campeón en 2025 con un puntaje histórico. Y compitió de buena forma en la Copa Libertadores, donde llegó a los octavos de final.

“Es el camino para mejorar el club y el fútbol formativo por los ingresos que te dan esos torneos internacionales. Son muchas diferencias que los que estamos en la interna y entendemos mejor la parte del fútbol. No nos podemos volver locos y compararnos con un equipo que fue campeón el año pasado”, recapituló Gutiérrez.

Felipe Gutiérrez tomó nota de la mejora institucional de Coquimbo Unido para tomar ejemplos en los granates. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y prosiguió con esa idea. “Compite en copas internacionales. No es una presión, quizá una motivación de tratar de mejorar el club y en 3-4 años competir a la par de lo que hace Coquimbo”, sentenció el otrora mediocampista de Universidad Católica, quien está muy conforme por el alza del cuadro Papayero.

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Así va Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes La Serena se ubica en el 9° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera gracias a 37 puntos obtenidos en 27 partidos.