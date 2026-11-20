Uno de los mejores jugadores bolivianos de la historia recordó a jugadores que fueron sus compañeros en Macul.

Marco Antonio Etcheverry, conocido mundialmente como el Diablo, tuvo la opción de armar una formación con los mejores compañeros que tuvo. Ahí incluyó a seis ex jugadores de Colo Colo.

El ex volante es uno de los futbolistas más destacados que ha dado Bolivia en su historia. Además de su país, llevó su fútbol a España, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Con la Verde estuvo en la Copa del Mundo de 1994, última vez que los altiplánicos llegaron a una cita planetaria.

Los seis ex Colo Colo de Etcheverry

En su brillante carrera, Marco Antonio Etcheverry tuvo un destacado paso por Colo Colo entre 1993 y 1994, regresando incluso en 1995. En Macul ganó dos títulos: la liga nacional de 1993 y la Copa Chile de 1994. En el Monumental no olvidan su calidad.

Etcheverry en más de una ocasión ha expresado su cariño por los Albos y lo demostró con hechos. En entrevista con Unitel Bolivia, le pidieron armar la formación ideal de los futbolistas que tuvo de compañeros.

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A la hora de hacer el equipo, el Diablo Etcheverry no dudó en incluir a seis ex jugadores de Colo Colo: Pedro Reyes, Javier Baena, Gabriel Mendoza, Marcelo Espina, Ivo Basay y Patricio Yáñez, con quienes compartió camarín en Pedrero en su estadía en la década de 1990.

El resto del equipo lo integran figuras como Luis Gabelo Conejo, Héctor Carabalí, Hristo Stoichkov, Iván Kaviedes y Jaime Moreno. El ex futbolista boliviano jugó con todos ellos en distintas etapas de su carrera.

El Diablo Etchverry jugó en Bolívar, Albacete, Colo Colo, América de Cali, DC United, Barcelona de Ecuador, Emelec y Oriente Petrolero, entre otros equipos. Es considerado uno de los mejores jugadores que ha pasado por la MLS y en Macul todavía es recordado con cariño.