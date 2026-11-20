Colo Colo y Universidad Católica animan un nuevo clásico. Mucho se ha hablado del pasillo, pero Daniel Garnero cerró el tema dejando en claro que no lo harán en Macul. Los Cruzados visitan a los Albos en el Estadio Monumental. Este será el primer duelo de los dirigidos por Fernando Ortiz luego de ser campeones […]

Colo Colo y Universidad Católica animan un nuevo clásico. Mucho se ha hablado del pasillo, pero Daniel Garnero cerró el tema dejando en claro que no lo harán en Macul.

Los Cruzados visitan a los Albos en el Estadio Monumental. Este será el primer duelo de los dirigidos por Fernando Ortiz luego de ser campeones frente a Ñublense, por lo que se espera una fiesta en Pedrero. Los de Las Condes necesitan los puntos con urgencia.

Fin al tema “pasillo”

Mientras Colo Colo ya tiene el título bajo el brazo, Universidad Católica pelea por la clasificación a Copa Libertadores con Universidad de Chile. Daniel Garnero termina contrato y por el momento, todavía no se sienta a conversar para extender su vínculo.

“No creo que el Chile 2 defina (renovación), mi obsesión es ganar el domingo, ganar después y esperar que tropiece el rival y lograr el Chile 2. Eso es lo único que me interesa, después se termina un contrato y tendremos una conversación sí o sí y definiremos. Debo hablar con los dirigentes, no es decisión mía, quiero ver el proyecto del club para el año que viene”, indicó Garnero.

ver también Fue mundialista y multicampeón con la UC, y ahora le hace la cruz a Eduardo Berizzo: “Gran error”

Desde que los Albos lograron el título, se habló de la opción de que los Cruzados les hicieran un pasillo. Este gesto es habitual en Europa, donde un equipo reconoce a otro que viene de ser campeón. En Chile no se realiza mucho, más allá de alguna excepción.

Daniel Garnero, con total sinceridad, zanjó la polémica y explicó que no harán ningún pasillo. “Hablé, me dijeron que no es muy común que se haga, no es tradición, así que creería que no se va a hacer”, cerró el técnico de la Franja.

Colo Colo celebrará el título en el Monumental. Imagen: Photosport

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentarán este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Los Albos quieren festejar la copa derrotando a un clásico rival, mientras los Cruzados van por los puntos que los mantengan en la pelea por ir a Copa Libertadores.