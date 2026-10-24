Para darle más condimento, los Piducanos enfrentarán a los Comerciantes en la fecha final.

La Primera B tiene emoción en todos los sectores de la tabla de posiciones. Esta vez, son Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz los que definen al descendido.

Mientras los focos estaban puestos en la pelea por el título entre San Luis y Cobreloa, otros equipos luchan por la permanencia en la categoría de plata del fútbol chileno. Sin grandes luces y con el temor de caer a la “C”. Mucha presión sobre sus hombros.

La pelea por el descenso

Rangers tenía una dura misión, ya que le tocaba ser juez en la pelea por el título, pero teniendo su propia batalla por el descenso. Los dirigidos por Ivo Basay dieron dura lucha, incluso tuvieron grandes ocasiones, pero no pudieron y cayeron por 1-0 de forma agónica ante los Loínos. Gustavo Gotti en el 94′ fue el villano para los talquinos.

Unión San Felipe por su parte, fue a Puerto Montt para enfrentar a los Delfines y no volvieron felices. Los dirigidos por Esteban Carvajal perdieron por 3-1, con lo cual tampoco sumaron los puntos para sellar su permanencia en la Primera B.

El tercer actor de esta pelea es Deportes Santa Cruz. Los Comerciantes fueron forasteros frente a Deportes Copiapó y rescataron un trabajado empate 1-1 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Con esto son los que quedaron mejor parados, pero no a salvo todavía.

Con los resultados de esta fecha, Rangers sigue último con 21 puntos. Unión San Felipe está en el penúltimo puesto con 23 unidades, mientras un lugar más arriba y un poco más aliviado está Deportes Sana Cruz, con 24 puntos. Solo el colista baja.

ver también Tabla de la Primera B: San Luis y Cobreloa definirán al campeón en la última fecha

En la última fecha, para añadirle más morbo a todo, los Piducanos se enfrentarán a los Comerciantes en Santa Cruz. Como la diferencia de gol favorece a los de la Región de O’Higgins, Rangers necesita ganar por 3-0 para superarlos en la tabla. Difícil, pero al menos dependen de sí mismos. Unión San Felipe por su parte recibirá a Unión Española. Ambos encuentros serán el sábado 31 de octubre a las 12:30 horas de Chile.

Tabla de la Primera B: