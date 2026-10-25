Luego de la igualdad por 1-1 en la Región de Atacama, el dirigente Jaime Torres increpó a narrador de medio partidario asegurando que lo iba a golpear.

La definición por la permanencia en la Primera B trajo consigo un episodio muy violento por parte de la dirigencia de Deportes Santa Cruz, luego del empate por 1-1 en su visita a Copiapó que los tiene prácticamente salvados de descender.

El protagonista del hecho es Jaime Torres Varas, gerente general de la institución, quien luego del encuentro se dirigió hasta una de las casetas del Estadio Luis Valenzuela Hermosilla para amenazar directamente a Braulio Becerra, relator del medio partidario Unionistas 1913.

“Dile a ese conch… que le voy a pegar, que es muy mala leche. No te hay metido nunca adentro de una cancha (sic), maricón conch…“, fueron los improperios del dirigente de Santa Cruz al comunicador, que quedaron expuestos en redes sociales.

Gerente de Santa Cruz amenaza a relator tras empate en Copiapó

Transcurridas las horas desde que se viralizó el registro audiovisual con la actitud del gerente del club, desde el medio emitieron un comunicado donde anunciaron que “llevamos a cabo la denuncia a la Gerencia de Comunicaciones de Copiapó“. No será lo único.

“Del mismo modo, constataremos las denuncias correspondientes a los organismos fiscalizadores de la ANFP, por lo que agradecemos la profesional disposición por parte de Copiapó, a fin de esclarecer este tipo de hechos que no hacen más que empañar la impecable organización del espectáculo”, añaden.

Cabe recordar que Santa Cruz rescató un valioso empate por 1-1 en su visita a Copiapó, que le permitió escalar hasta la 14° posición con 24 puntos, tres más que su próximo rival Rangers, lo que les permite incluso perder hasta por cuatro goles en contra para mantenerse en Primera B.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la 30° y última fecha de la Primera B, Deportes Santa Cruz recibirá a Rangers en el Estadio Joaquín Muñoz García este sábado 31 de octubre desde las 12:30 horas.

En síntesis

Santa Cruz igualó 1-1 ante Copiapó y quedó muy cerca de asegurar su permanencia en Primera B.

Tras el partido, el gerente Jaime Torres amenazó con insultos a un relator de Unionistas 1913.

El medio partidario condenó los hechos y anunció que presentará una denuncia ante la ANFP.