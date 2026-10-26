“Vamos a seguir”: Fernando Gago se ilusiona con remontazo y manda potente mensaje a Colo Colo

El entrenador de Universidad de Chile sumó una contundente victoria ante Everton y ahora queda a solo siente unidades del puntero

Universidad de Chile sigue a tranco firme en la Liga de Primera. Ahora el equipo de Fernando Gago ganó, gustó y goleó a Everton de Viña del Mar por 4-1. Por lo que acorta la distancia con Colo Colo y se ubica como único escolta en carrera para quitarle el título.

Con anotación de Agustín Arce y triplete de Eduardo Vargas, el Romántico Viajero borró a los ruleteros, y se quedaron con tres puntos de oro en el Estadio El Teniente.

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Lo que fue destacado por Fernando Gago, que se mostró satisfecho con la presentación del equipo y cómo mejoró la imagen que había mostrado ante justamente Everton en la Copa Chile.

“El partido fue muy bueno, entendimos las situaciones que íbamos a encontrar si ellos no nos presionaban. Los chicos llevaron a cabo el partido de forma increíble”, destacó Gago a TNT Sports.

La U se ilusiona con remontazo: esto dijo Fernando Gago

Universidad de Chile mantiene el gran rendimiento en el segundo semestre. Desde el 5 de agosto no sabe de caídas en la Liga de Primera. Lo que vuelve a revivir la ilusión de en la recta final de campeonato y que recalcó Fernando Gago, no van a dejar de insistir.

“Mientras matemáticamente nos dé, vamos a seguir compitiendo y con la intensión de salir a jugar cada partido como una final, y buscar victorias”, enfatizó el trasandino.

Pero fiel a su estilo, Gago recalcó que van partido a partido y ahora está el foco en el próximo desafío: el clásico universitario ante Universidad Católica. “Ahora vamos a disfrutar este triunfo y ya de mañana volvemos a pensar en el clásico”, cerró el DT.