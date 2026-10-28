Este talentoso jugador argentino de 32 años es uno de los puntales de un animador de la temporada en la élite del vecino país. Y luego de un triunfo en que Brayan Cortés reprochó duramente a un rival, sacó la voz para graficar la gran ilusión que existe en todo el plantel de los Bichos Colorados.

Este volante ofensivo es una pieza clave de Argentinos Juniors y hace algún tiempo, pasó por la U de Chile. Fue en una época muy negativa del Romántico Viajero que este jugador militó en el Centro Deportivo Azul. Cautivó a la dirigencia tras su paso a préstamo por O’Higgins de Rancagua.

Las referencias son para Nicolás Oroz, quien durante la campaña 2019 fue parte de la Universidad de Chile. Allí disputó 26 partidos, anotó cuatro goles y regaló cuatro asistencias. A sus 32 años, el jugador surgido en Racing Club de Avellaneda se erigió en un bastión de los Bichos Colorados.

Ahí es compañero del chileno Brayan Cortés y lo fue de Iván Morales, quien dejó La Paternal para jugar en Independiente de Avellaneda. Y luego de la gran victoria de Argentinos ante Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido muy caldeado, Oroz sacó la voz con orgullo.

Nicolás Oroz celebra uno de los goles que convirtió en Universidad de Chile. En la foto, junto a Ángelo Henríquez. (José Robles/Photosport).

Dio cuenta de la gran expectativa que hay en el plantel adiestrado por Nicolás Diez para conseguir el título en la tabla anual, donde quedó igualado en puntaje con Boca Juniors. “Venimos pensando en grande, estamos trabajando despacito”, reconoció a DSports Argentina.

“Obviamente con los pies en la tierra, pero venimos trabajando mucho para ilusionarnos y pensar en algo grande”, añadió el Nico Oroz, quien ya suma 116 partidos en los Bichos Colorados. Allí anotó seis conquistas y regaló 11 pases-gol. Una muestra clara de lo importante que es en el andamiaje del equipo.

Nicolás Oroz lleva el balón ante la mirada de Kevin Castaño, quien se fue de River Plate rumbo a Brasil. (Rodrigo Valle/Getty Images).

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El ex U de Chile Nicolás Oroz quiere el título en Argentinos Juniors: “Era clave sumar”

Nicolás Oroz incluso sonó como refuerzo de la U de Chile años después de su primera estadía, pero finalmente desembocó en Argentinos Juniors. Una decisión que seguramente no le provoca arrepentimiento. Es uno de los puntales de aquel equipo, uno de los animadores del fútbol trasandino.

Tras la victoria ante la Lepra mendocina, Oroz sacó cuentas alegres. “Son partidos que suman puntos, obviamente nos sirve para todos los objetivos que tenemos”, aseguró el talentoso mediocampista. Sabe que la pelea por la tabla anual es un frente.

Nicolás Oroz recibe la marca de otro ex U de Chile: Emmanuel Ojeda, hoy en Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Pero también está el Grupo B del Torneo Clausura, donde ya están clasificados a los playoff. “Era clave por la situación de ambos equipos en la tabla anual. Contento por el resultado y el rendimiento del equipo”, apuntó Oroz en esta entrevista que le concedió al periodista Marcelo Benedetto.

Así está la tabla anual del fútbol en Argentina. (Captura Clarín).

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