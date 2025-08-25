El nivel de Gabriel Arias en Racing Club tiene a muchos fanáticos con la rabia viva. De hecho, más de alguno quiere que el capitán del equipo le deje su lugar al portero suplente, Facundo Cambeses. Esa sensación se profundizó luego de la última caída blanquiceleste.

Un traspié con tintes de vergonzoso. Sobre todo para Arias, quien ofreció muy poca solidez en el 4-1 que Argentinos Juniors le propinó a Racing en el estadio Diego Armando Maradona. El ex seleccionado chileno había regalado el tanto de Alan Lescano, quien aprovechó un error para anotar con el arco desprotegido.

Para colmo de males, el ex meta de Unión La Calera tampoco tuvo mucha fortuna. El gol que liquidó la goleada a favor de los Bichos Colorados lo marcó un ex jugador de Racing. Un talentoso zurdo que pasó por O’Higgins y también por Universidad de Chile a préstamo en años consecutivos: 2018 y 2019.

Gabriel Arias tampoco estuvo muy sólido en la Copa Libertadores ante Peñarol. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Esas alusiones son para Nicolás Oroz, quien hoy forma parte del atrevido equipo que Nicolás Diez ha formado en Argentinos Juniors. Al zurdo le cayó una pelota de suerte. Y la empalmó con dirección a la portería de Gabi Arias, que nada pudo hacer con ese desvío.

Nicolás Oroz disputó 26 partidos en la U de Chile: anotó cuatro goles y regaló cuatro asistencias. (Ramon Monroy/Photosport).

Nicolás Oroz sabe que el gol que le anotó a Gabriel Arias y a su ex club, Racing, fue un momento súper especial. No se animó a festejarlo demasiado. Pero sí se acordó de alguien muy cercano e importante para él. “Fue una dedicatoria para mi señora”, aseguró en una charla con ESPN.

También se refirió a la fortuna que tuvo para encontrarse ese balón perdido dentro del área y anotar el 4-1. “Me vienen jodiendo hace varios partidos. Tocó y bueno, qué va a hacer”, manifestó en el citado medio, donde tuvo tiempo para una bromita por la gran noche.

“Hoy me toca”, cerró el Nico Oroz con ese tono de alguien que pronto irá en búsqueda de un premio por la jornada goleadora que tuvo con Argentinos Juniors, que ahora debe visitar al otro club de Avellaneda: Independiente, que todavía lucha por inclinar la balanza a su favor en la inconclusa llave ante Universidad de Chile.