En Independiente de Avellaneda se apresuraron en dejar claro que el lado humano no les importa en lo absoluto y que el único objetivo es ganar la llave ante la U de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por el momento, la Conmebol determinó que el partido fuera cancelado.

Y apenas ocurrió eso, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, mostró su faceta más inhumana y oportunista con las palabras que tuvo. Culpó exclusivamente a la hinchada de Universidad de Chile por la barbarie ocurrida en el estadio Libertadores de América.

Para confirmar que todo fue una voz institucional, el secretario general del Rey de Copas insistió en la misma idea. “Ellos sabían qué público traían. Cuando se pusieron a la venta las entradas, se agotaron rápido en Chile”, le dio Daniel Seoane al diario Olé.

Matías Zaldivia y Charles Aránguiz mientras ocurren los incidentes en la tribuna Pavoni alta del estadio de Independiente. (Javier Vergara/Photosport).

Evidentemente, el directivo de Independiente le achacó la culpa a la plana mayor del Bulla. “Ellos tenían bien claro la gente que los seguía”, añadió Seoane, quien le añadió más tensión a la relación entre ambos clubes, que se enfrentaron por un lugar entre los ocho mejores de la Sudamericana.

“La total responsabilidad es de la dirigencia de la U. Tienen bastantes antecedentes de estas situaciones. Por eso tuvimos dos reuniones de coordinación de seguridad. No estábamos preparados para esto“, añadió Daniel Seoane, como si no hubiera quedado clara la nula capacidad para organizar el encuentro visto lo ocurrido.

Secretario de Independiente abronca a la U de Chile: “No hubo prevención”

Para este directivo de Independiente, el gran error de la cúpula de la U de Chile fue evidente. “En las reuniones de coordinación no hubo prevenciones de la gente que venía y que ocasionó los desastres”, manifestó Daniel Seoane, siempre en conversación con el diario Olé.

“Ellos sabían quiénes podían causar desmanes y no prestaron atención”, expuso Seoane para intentar inclinar la balanza a favor del Rojo, donde ya comenzaron las gestiones y el lobby con la Conmebol. De hecho, Néstor Grindetti se apersonó al día siguiente de los graves incidentes en la sede del ente rector del fútbol en Sudamérica.

Una historia que tiene varios capítulos por contarse. Y que ya vislumbra serios castigos, tanto para Universidad de Chile como para el Rey de Copas. Pero por el momento no hay nada oficial. Y Alianza Lima de Perú aguarda por su rival en la ronda de ocho mejores. El tiempo dirá…

