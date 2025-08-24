Racing de Gabriel Arias la pasó mal en una nueva fecha del torneo argentino. El meta chileno fue titular en el encuentro como visita ante Argentinos Juniors, pero no fue como lo esperó.

Si bien, el partido iba a comenzar con la ventaja de la Academia en los 25′ del primer tiempo, con el tanto de Tomás Conechny, que de buena manera definió en un carrerón.

Iban a pasar apenas dos minutos para que el chileno fuera protagonista de un monumental blooper que comenzaría a dar vuelta las redes sociales, siendo el inicio del descalabro.

Gabriel Arias protagoniza monumental blooper con Racing: Tragedia griega ante Argentinos

Cuando el reloj del partido marcaría los 28′, una contra sin mayor peligro parecía que iba a terminar con el balón en las manos de Gabriel Arias, para dejar la tranquilidad.

Sin embargo, en el vuelo se le va el balón de las manos, alcanza a despejar como puede, deja el rebote e iba a ser Alan Lescano quien de pierna izquierda puso el empate parcial.

Con la igualdad consumada iba a comenzar el descalabro de Racing que iba a ser acompañado de un festival de errores. Uno tras otro que terminaría con el resultado en contra al final del partido.

En el segundo tiempo lo remontaría el Bicho con goles de Hernán López en el 51′, de Matías Giménez en el 60 y Nicolás Oroz en el 70′ para cerrar el 4-1 con el que Argentinos Juniors diera vuelta el partido.

Gabriel Arias fue protagonista en la dura goleada de Racing ante Argentinos Juniors por la liga argentina. Foto: Racing.

Eso si, a los 39′ de la primera parte, Gabriel Arias iba a tener una gran salvada tras el error en la salida de Racing para mantener hasta ese momento el 1-1.

Así queda todo para Racing

Un resultado que deja complicado a Racing en la segunda parte de la temporada en Argentina, donde apenas suma cuatro puntos en el puesto 14 del Grupo A. Su próximo partido será ante Unión de Santa Fe, el domingo 31 de agosto a las 20:15 hrs.

