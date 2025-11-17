Es tendencia:
Colo Colo

Racing sale al camino del primer refuerzo que busca Colo Colo: Bruno Barticciotto

El equipo argentino se pone a la lista por el chileno, donde su padre, Marcelo Barticciotto, reveló que una vez ya conversaron.

Por Cristián Fajardo C.

Colo Colo tiene en la mira a su gran refuerzo para 2026.
El jugador Bruno Barticciotto se está transformando en una teleserie en el mercado de fichajes, una vez que volvió a empezar a sonar como refuerzo de Colo Colo.

Una vez que se confirmó desde México que el jugador no será comprado por Santos Laguna, ahora la atención está puesta en Talleres de Córdoba, quienes son los dueños de su carta.

En ese sentido, los albos esperan poder empezar una negociación con el cuadro argentino, aunque saben que tendrán una gran competencia para poder abrocharlo.

Esto, porque nuevamente es Racing el equipo que sale al paso, donde Marcelo Barticciotto contó que una vez ya lo tuvieron listo para sumarlo a sus filas pero que al final de desinfló.

Bruno Barticciotto depende de los que diga Talleres, que es dueño de su carta.

“Ya había hablado con Diego Milito”

Fue el periodista Rodrigo Gómez quien puso sobre la mesa de radio Cooperativa la información de Bruno Barticciotto que miran con atención en Colo Colo, donde incluso hay un fuerte rival que es Racing.

“La situación de Bruno Barti que estará fuerte como alternativa en Colo Colo, luego de que trascendió que el Santos Laguna no tiene el dinero para comprarlo por lo que vuelve a Talleres, pero hay un grande de Argentina dispuesto: Racing”, explicó.

Fue cuando el ídolo de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, explicó que no es primera vez que Racing se pone a la final, donde asegura que la cláusula para comprarlo es de 3 millones de dólares y tiene contrato hasta fines de 2027.

“El año pasado antes de ir a Santos estuvo cerca de Racing y Talleres no lo quiso prestar y ya había hablado con Diego Milito, pero no quisieron. No sé qué pasará este año”, destacó.

