Nico Córdova lo borró de la Roja y ahora en su club exigen su retiro: “Su carrera ya está”

Gabriel Arias vive su peor momento en Racing Club. El portero, que fuese seleccionado en la Roja, ahora perdió todo respaldo en su club y hasta exigen su salida del puesto de titular.

El escenario de Arias cambió totalmente en este 2025. Tras ganar la Copa Sudamericana, se recalcó que podría dejar el puesto. Pero el portero logró mantenerse como titular.

El tema es que todo cambió en la llave de Copa Libertadores ante Peñarol. El partido de revancha de octavos se iba definir a penales y fue sustituido sobre el cierre del encuentro. Gustavo Costas decidió sacarlo por Facundo Cambeses, que es especialista en tapar penales.

Pero Racing logro pasar a cuartos de final y sin ir a la tanda de los 12 pasos. Aunque esto golpeó al portero. Para peor de Arias los días siguientes no fueron de los mejores ya que quedó fuera totalmente de la Roja con la llegada de Nicolás Córdova.

¿Qué pasó con Gabriel Arias, el arquero de Racing?

Pese a ello, en Racing Club decidieron mantener al portero como titular. Sin embargo, la jugada no resultó como esperaba: este domingo la Academia perdió por 4-1 ante Argentinos Juniors y Gabriel Arias tuvo responsabilidad en más de un gol.

Lo que colmó la paciencia de uno de los periodistas hinchas de Racing y que apuntó al golero sin pelos en la lengua. “Me tiene los huevos llenos, los huevos por el piso”, lanzó Flavio Azzaro.

“No puedes atajar con miedo. En la vida no se puede hacer nada con miedo. Cualquier cosa te deja expuesto, cualquier cosa es gol”, apuntó molesto el periodista trasandino.

“El arquero le regala nuevamente un gol al rival. No sabe salir. Hay un cagazo importante de parte de Arias. Un jugador a sus 37 años, que juega con miedo, significa que su carrera ya está”, sentenció molesto en el canal de Youtube AZZ.

¿Dónde jugó Gabriel Arias en Chile?

El portero argentino nacionalizado chileno vistió la camiseta de Unión La Calera en 2018. Tras ello, emigró a Racing Club donde ganó la liga loca, la Supercopa, Copa Sudamericana y Recoba Sudamericana. Cabe consignar que ya hubo sondeos tanto de Colo Colo como de Universidad de Chile.