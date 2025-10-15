Es un chileno más de la gran legión nacional que tiene la Liga Profesional de Argentina. Aunque en el último tiempo, ha estado lejos de pasarla bien en su club. Al punto que perdió su puesto de titular indiscutido, un lugar que ostentó durante casi seis años en Racing Club.

Las referencias son para Gabriel Arias, quien en las últimas semanas pasó a ser el arquero reserva de la Academia. Esto porque una decisión técnica de Gustavo Costas lo relegó al banco de suplentes. El ex DT de Palestino jugó sus fichas por Facundo Cambeses.

Esa apuesta salió bien: Cambeses jugó a un alto nivel y más encima, fue llamado a la selección de Argentina, donde este 14 de octubre tuvo su debut: reemplazó al Dibu Martínez a falta de 15 minutos en la goleada sobre Puerto Rico en un partido amistoso.

Gabriel Arias y Brayan Cortés cuando Racing y Colo Colo empataron en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Mientras tanto, su compañero de equipo parece tener una chance clara para resolver su futuro cuanto antes. “Gabriel Arias ya tiene en su poder una oferta para retirarse en Racing”, informó el medio partidario Racing de Alma en su cuenta de X.

“Es un vínculo por un año con una sensible baja de sueldo y sabiendo que arrancaría como suplente de Cambeses”, añadió el citado medio. Es decir, el cuadro blanquiceleste quiere retener a un símbolo, pues Arias hasta hace poco era el capitán del equipo.

Gabriel Arias, el chileno que recibió una oferta para retirarse en Racing de Argentina

Pero el arquero chileno Gabriel Arias no tiene una decisión tomada para esta propuesta de Racing Club, uno de los más grandes equipos de Argentina. “Todavía no respondió”, afirmó el aludido portal sobre el ex golero de Unión La Calera.

Gabriel Arias tiene chances de seguir en Racing, pero aún no da su respuesta. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, Arias perfectamente podría encontrar chances de jugar en el fútbol chileno. Incluso en los equipos más grandes. Sabido es que Colo Colo, por ejemplo, tiene a Fernando de Paul como arquero titular tras la salida de Brayan Cortés rumbo a Peñarol. Por ende, el experimentado meta perfectamente podría sumarse.

Otro equipo grande que precisa de un guardavalla es la Universidad de Chile, toda vez que es casi segura la salida de Cristopher Toselli. En ese contexto, el nombre de Gabriel Arias está entre los posibles fichajes de Azul Azul para afrontar la campaña 2026. Eso sí, también está Tomás Ahumada del Audax Italiano.

Tomás Ahumada festeja una gran tapada ante Universidad de Chile en el triunfo de Audax en el Estadio Nacional. (Pepe Alvujar/Photosport).

Y si de clubes importantes se trata, Universidad Católica también podría buscar un golero, aunque el rendimiento de Vicente Bernedo experimentó un alza evidente con el correr de los partidos. Así que por ahora no parece ser una urgencia cruzada ese fichaje, pero podría serlo en caso de que clasifiquen a la Copa Libertadores mediante el Chile 2. El tiempo dirá…

