Este zaguero central de River Plate suele aparecer siempre en las nóminas de la selección chilena. De hecho, fue titular indiscutido en el cierre de las Eliminatorias 2026 con la Roja, que terminó como colista en la tabla de posiciones. Nicolás Córdova fue quien dirigió interinamente en las últimas dos fechas.

Las referencias son para Paulo Díaz, quien lleva un buen tiempo como marcador central indiscutido para Marcelo Gallardo. Lo fue también en el breve paso que tuvo Martín Demichelis. Pero esa situación cambió drásticamente en los últimos partidos.

Una de las decisiones que tomó el Muñeco para dejar atrás cuatro derrotas consecutivas fue sacar al defensor chileno de la oncena titular. En su puesto, acomodó a Lautaro Rivero, un promisorio defensor de 21 años que ya se ganó su convocatoria a la selección de Argentina.

Paulo Díaz llegó incluso a ser capitán de River Plate. (Marco Vazquez/Photosport).

Rivero fue estelar junto a Lucas Martínez Quarta en la Copa Argentina, donde River venció por 1-0 a Racing Club gracias a un solitario gol de Maximiliano Salas. Ya en las horas previas a ese duelo, un conocedor de la interna en los Millonarios delataba el desgano del Bombero Díaz.

Gallardo repitió la dupla defensiva en la visita a Rosario Central, que venció a la Banda Sangre en el Gigante de Arroyito. Con ese panorama, Paulo Díaz tomó una determinación para su carrera. Así lo contó el periodista Hernán Castillo, quien lanzó que “busca irse de River. Cree que ya no es indispensable para Gallardo”

Paulo Díaz toma acciones: pide salir de River Plate y… ¿se aleja de la selección chilena?

Paulo Díaz es un defensor central que suma 56 partidos en la selección chilena y hasta hace poco, una carta fija en River Plate. Todo parece indicar que el ex zaguero de Colo Colo y Palestino vive sus últimos meses en el cuadro Millonario, donde arribó desde Arabia Saudita.

Precisamente desde el fútbol árabe hay interés en Díaz, según el diario Olé. Podría volver al balompié saudí, donde vivió una experiencia al mando del argentino Pablo Guede en Al Ahli. Ya son 211 los partidos que el Bombero tiene con la Banda Sangre, que pagó 3,6 millones de euros para quedarse con su pase.

Paulo Díaz ya no cuenta como un bastión para el Muñeco Gallardo. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Mientras se define su adiós, a Paulo Díaz le queda seguir con la lucha por un lugar entre los 11 titulares en un equipo que no ha resultado para nada confiable durante este semestre. Quizás una luz de esperanza para el zaguero central chileno, que parece ir de salida en el Monumental de Núñez.