La razón por la que Paulo Díaz se salva de la poda masiva de Gallardo en River: “La idea es…”

Como su estadio, Monumental. Así fue el fracaso de River Plate en la temporada 2025, donde invirtió mucho y no ganó absolutamente nada.

El cuadro Millonario quedó eliminado en los octavos de final del Torneo de Clausura Argentino, con lo que consumó un 2025 horrendo. Incluso, corre riesgo de quedarse sin clasificación a la Copa Libertadores.

Pese a los malos resultados, el entrenador Marcelo Gallardo sigue a la cabeza y este jueves se consumó lo que se esperaba, cortó a seis jugadores experimentados como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni.

ver también Descueran a River Plate por tirar a la basura más de 52 millones de dólares: “Inconcebible”

Paulo Díaz todavía no es desafectado de River Plate

Uno de los que se espera salga de River es el chileno Paulo Díaz, quien aún no es despedido del club, porque tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

A pesar de tener un vínculo firmado, el cuadro argentino le buscará sí o sí una salida, mediante una posible venta, según dio a conocer el medio partidario La Página Millonaria.

Paulo Díaz no seguirá en River. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Paulo Díaz tiene contrato en River hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que seguirá siendo jugador del club. No obstante, y aunque no tuvo una charla con Gallardo este jueves, cuerpo técnico y futbolista coinciden en que lo mejor es cambiar de aires. Por eso, el chileno de 31 años será negociado en el mercado de pases”, explicó el citado medio.

“Si bien el zaguero tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, se escucharán ofertas por un menor monto. La idea es venderlo. Así, el 20 de diciembre cuando comience la pretemporada, el futbolista será parte del plantel y continuará entrenando hasta ser transferido, para no desvalorizarse y perder ritmo”, agregó el sitio argentino.

Paulo Díaz se irá de River Plate, que escucha ofertas por el ex seleccionado nacional.