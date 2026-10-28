El portero iquiqueño tuvo un gran enojo contra un rival por un gesto burlesco en contra de la gente y los jugadores de Argentinos Juniors.

Argentinos Juniors venció a Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido muy caliente y Brayan Cortés le manifestó su molestia a Matías Fernández. El portero chileno se dio cuenta de un gesto que lo enojó sobremanera. Y se lo hizo saber al talentoso volante ofensivo de la Lepra.

De hecho, en el final del primer tiempo ya se había dado una imagen que grafica a la perfección lo caldeado que fue el encuentro, disputado en el estadio Diego Armando Maradona. Ambos planteles y varios colaboradores de los dos equipos se enfrascaron en una pelea.

Es más, uno de los funcionarios del cuadro visitante tomó del cuello al defensor Mateo Mendoza, quien estaba en el banco de suplentes en el equipo del exportero de Colo Colo. Fue una batahola en la que el experimentado DT Alfredo Berti tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos.

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En el segundo tiempo, la historia siguió álgida. Y Cortés notó que Fernández se frotó la estrella de la Copa Argentina que el elenco visitante le ganó a los Bichos Colorados por penales en 2025. Eso fue lo que desquició al golero seleccionado chileno. No le aguantó la chicana.

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Brayan Cortés insulta a Matías Fernández por la burla contra Argentinos Juniors

A Brayan Cortés no le gustó nada que Matías Fernández tuviera esa actitud socarrona contra la gente de Argentinos Juniors y lo recriminó en duros términos. “Pendejo de mierda”, se vio en la cámara de ESPN que le alcanzó a decir al talentoso futbolista de 25 años.

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El golero surgido en las inferiores de Deportes Iquique le dijo varias cosas más a Fernández, pero la especialidad acá no es la lectura de labios. Aunque su expresión facial basta para darse cuenta que no fueron cuestiones amigables las que le lanzó al rival.

La carrera del enganche que hizo esto recién despegó en Independiente Rivadavia de Mendoza. Antes de eso, jugó en Excursionistas, Quilmes y Villa San Carlos. Pero el nivel que ha exhibido en la Lepra mendocina, donde suma ocho goles y 15 asistencias en 73 partidos, lo transformó en un vistoso jugador de la élite trasandina.

Otra imagen viral que dejó el encuentro fue el llanto del golero Nicolás Bolcato, quien terminó muy triste luego de esta derrota por 1-0. Principalmente por la responsabilidad en el único gol del encuentro: el que anotó Sebastián Prieto cuando el cronómetro marcaba 67 minutos.

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Aunque Cortés respaldó a su colega. “Estaba re difícil la cancha. Picaba mal de ese lado, estaba el escenario. Sabemos que hay que tomar una decisión en milésimas de segundo. Fue una pelota complicada”, describió el Indio en DSports Argentina. Celebró por partida doble: además del triunfo, los Bichos Colorados se treparon a la cima en la tabla anual trasandina.

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