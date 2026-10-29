El Apache celebrará su adiós del fútbol en La Bombonera y con figuras de nivel mundial.

Carlos Tevez celebrará su partido de despedida del fútbol y para magno evento, tendrá a invitados de primer nivel. Lionel Messi y Arturo Vidal encabezan la lista.

El Apache es de esos jugadores que lo ganaron casi todo. Copa Libertadores con Boca Juniors, Champions League con Manchester United, además de variados títulos locales en Argentina, Brasil, Inglaterra e Italia. Solo le faltó una Copa del Mundo para completar uno de los mejores palmarés la de historia.

El partido de despedida de Tevez

Luego de brillar en Boca Juniors, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua, Carlos Tevez decidió colgar los botines en 2021. La muerte de su padre lo hizo perder la motivación de seguir vistiendo de corto.

Entre pandemia y su rápida transición a entrenador, había quedado pendiente el duelo de despedida de Tevez. Pues bien, se hará a fines de este 2026 y la lista de los invitados ya sorprende, con estrellas mundiales y un chileno presente entre los jugadores.

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Fue en una entrevista con Rio Ferdinand donde Carlitos confirmó el encuentro. Ahí aseguró que en ella estarán presentes Lionel Messi y Juan Román Riquelme. Incluso, se baraja la opción de que Cristiano Ronaldo, con quien fue compañero en Manchester United, también diga presente, pero todavía no está confirmado la presencia del portugués.

Desde el Diario Olé indicaron que estarán en la despedida estrellas como Gabriel Batistuta, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Sergio Agüero, Edwin van der Sar, Patrice Evra, Esteban Cambiasso, Roberto Mancini, Sebastián Battaglia, Diego Cagna, Pablo Zabaleta, Nicolás Burdisso y Arturo Vidal. Sí, con el King fue compañero entre 2013 y 2015 en Juventus, jugando la final de la Champions.

Tevez y Vidal brillaron juntos en Juventus. Imagen: Getty

El encuentro homenaje para Carlos Tevez será el próximo 20 de diciembre en La Bombonera de Buenos Aires., donde grandes estrellas del planeta fútbol se reunirán para decirle adiós al Apache. Chile dirá presente gracias a Arturo Erasmo Vidal.