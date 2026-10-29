El ex delantero y entrenador de Colo Colo Ricardo Dabrowski, dejó todo en Argentina y partió a Alicante, España, junto a su familia.

Uno de los ex jugadores y entrenadores de Colo Colo que siempre mira los partidos del cuadro albo es Ricardo Dabrowski, quien gentilmente siempre está disponible para analizar junto a RedGol el devenir del equipo que lo lanzó a la fama.

El Polaco, campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos, sabe perfectamente que el Cacique este viernes juega un partido clave con Universidad de Concepción, duelo que ahora no podrá seguir con tanta facilidad.

El ex delantero argentino dejó el país transandino y se fue a vivir a Alicante, España, por lo que cuando parta el encuentro entre Colo Colo y el Campanil serán las 23:00 horas, cambio de horario que lo obligará para mirar el partido.

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La nueva vida de Ricardo Dabrowski en España

Ricardo Dabrowski conversó con RedGol y contó que a sus 65 años tiene una vida completamente nueva, porque dejó su querida Argentina para radicarse muy cerca del Mediterráneo.

“Me vine a vivir a Alicante. Lo que pasa es que tres de mis hijos están viviendo acá y la sangre tira, esto es así”, contó en primera instancia el ex DT de Colo Colo.

“Me vine más que nada para agrupar a la familia, que es lo prioritario en la vida. Igualmente, hay algunas cosas pautadas; tendremos reuniones, veremos y analizaremos. Uno ya está en una etapa de la vida para estar tranquilo y disfrutar de la familia. En definitiva es eso: pasear mucho y tratar de relajarse lo máximo posible”, contó el Polaco.

Ricardo Dabrowski tiene una nueva vida en Europa.

¿Va a aprovechar de trabajar en Europa? Dabrowski afirma que “estamos bien, y por ahí surge algún proyecto que está en puerta, pero obviamente todo se analizará y se verá qué es lo mejor. Siempre priorizaré el tema familiar”.

Por último, Ricardo Dabrowski no se cierra a volver a dirigir si es que sale una opción en España u en otro lugar del mundo, aunque recalcó que su prioridad es la familia.

“Estuve acá en los meses de marzo y abril, y dejamos algunos temas para seguir conversando. Veremos y analizaremos, ya que el fútbol siempre tira. Pero reitero, esto fue más que nada una decisión familiar para estar todos juntos con mis hijos y disfrutar. Son los primeros días; yo ya había venido antes y viajaba constantemente, pero ahora venimos con la idea de establecernos acá y cambiar el Atlántico por el Mediterráneo“, cerró.

En síntesis

Ricardo Dabrowski se radicó en Alicante, España a sus 65 años junto a sus hijos.

se radicó en a sus junto a sus hijos. Colo Colo enfrenta este viernes a Universidad de Concepción por el torneo nacional.

enfrenta este viernes a por el torneo nacional. Copa Libertadores 1991 fue ganada por el ex delantero argentino en el Cacique.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera