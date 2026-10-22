Argentinos Juniors está feliz con el desempeño de Brayan Cortés y hará uso de la opción que tienen para retener al meta chileno, que tiene contrato vigente con Colo Colo.

En Colo Colo hay un lío gigante con el tema de los arqueros. Actualmente en el plantel tienen a cuatro disponibles para jugar: Fernando De Paul, Vozinha, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

A todos ellos, deben sumarle a Brayan Cortés, quien está a préstamo en Argentinos Juniors y debe retornar la próxima temporada al cuadro Popular.

Eso sí, parece difícil que el Indio sea parte del plantel. Esto porque el cuadro trasandino confirmó que harán las gestiones para que continúe en La Paternal.

“Queremos que se quede con nosotros. Tenemos la opción de compra y estamostodavía tomando la decisiones. Las cosas van bien encaminadas”, señaló el director deportivo del club Raúl Sanzotti a Radio ADN.

Cortés es titular en el arco de Argentinos Juniors

No hay apuro por el momento. “Tras el torneo tomaremos la decisión. Su rendimiento ha sido realmente muy bueno y eso hace que queramos que continúe”, agregó.

Cortés, referente en el fútbol argentino

Además, Sanzotti asegura que el rendimiento de Cortés ha sido extraordinario en la portería, al punto de convertirlo “en un referente para nosotros”.

“Nos ha dado mucha seguridad y valentía para jugar a nuestro estilo, saliendo desde el fondo como un jugador más”, sostuvo por la forma de jugar que tiene el chileno.

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Expresa que se nota que es un arquero maduro. “Pareciera que lleva mucho tiempo con nosotros. Viene acostumbrado a jugar con presión y no ha tenido problemas en ese sentido”, detalló.

Argentinos marcha en la segunda posición de su zona, por lo que de seguro estará jugando playoffs para buscar el título.